الشرطة تحبط ترويج 30 كيلو بانجو في دمياط

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢١ م

بانجو

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن دمياط بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة فارسكور قيام أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة المركز) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه. عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم حال استقلاله سيارة ملاكى، وعُثر بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 30 كيلو جراما ومبلغ مالي.

أمام رجال المباحث، أقر المتهم بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة نشاطه غير المشروع وتم تحريز المضبوطات.من ناحية أخرى، تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة المركز، وبحوزته 200 جرام من مخدر الحشيش، مبلغ مالي وسلاح أبيض