مبيعات عربية وأجنبية تكبد البورصة 6.6 مليار جنيه

تحرير:أمل نبيل ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٦ م

أرشيفية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.6 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية عربية وأجنبية وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 13636.93 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرةوالمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.49 % ليصل إلى مستوى 1237.46نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة1.15% ليغلق عند مستوى 1358.65 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الاسهم نحو 5.3مليار جنيه بعد التداول على 610.27ألف سهم. ومالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي بيعي54.63 مليون جنيه و 742.02مليون جنيه على التوالي ، في حين مالت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافي مشتريات 796.65مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم النيل للادوية والصناعات

وبلغ إجمالي التداولات على الاسهم نحو 5.3مليار جنيه بعد التداول على 610.27ألف سهم.

ومالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي بيعي54.63 مليون جنيه و 742.02مليون جنيه على التوالي ، في حين مالت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافي مشتريات 796.65مليون جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

تصدر سهم النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل قائمة الأسهم المرتفعة، تلاه سهم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)،ثم سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.



الأسهم الأكثر تراجعًا

جاء سهم المصريين للاسكان والتنمية والتعمير،على قائمة الأسهم المتراجعة، تلاه سهم رواد السياحة - رواد، ثم سهم مصر الجديدة للاسكان والتعمير.









