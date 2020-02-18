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مبيعات عربية وأجنبية تكبد البورصة 6.6 مليار جنيه

تحرير:أمل نبيل ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٦ م
أرشيفية
أرشيفية
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.6 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية عربية وأجنبية وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 13636.93 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرةوالمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.49 % ليصل إلى مستوى 1237.46نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة1.15% ليغلق عند مستوى 1358.65 نقطة.
وبلغ إجمالي التداولات على الاسهم نحو 5.3مليار جنيه بعد التداول على 610.27ألف سهم. ومالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي بيعي54.63 مليون جنيه و 742.02مليون جنيه على التوالي ، في حين مالت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافي مشتريات 796.65مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم النيل للادوية والصناعات
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الدولار (2)

الدولار يسجل تراجع جديد أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 3 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء، بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي وبنك مصر ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء.
Edu gate

وزيرا التعليم العالي والاتصالات يفتتحان معرض «إيديوجيت2020»

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، معرض التعليم الدولي "إيديوجيت 2020" في نسخته السادسة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية والعربية والدولية وعدد كبير من طلاب المدارس. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الإقبال الشديد على الملتقى يعكس الجهد المبذول من قبل اللجنة المنظمة، مشيرا إلى أن هناك تعاون مشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القيام بتحول رقمي للجامعات الحكومية لتصبح لديها بنية معلوماتية
عمرو طلعت

وزير الاتصالات يكشف أهداف تأسيس «مصر الرقمية للاستثمار»

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن شركة «مصر الرقمية» لا تستهدف الدخول مباشرة في منافسة مع شركات القطاع الخاص، أو حتى تنفيذ المشروعات المستهدفة للخدمات الرقمية بشكل مباشر. أضاف في كلمته خلال اللقاء الذي نظمته جمعية اتصال اليوم إن الغرض من إنشاء الشركة هو زيادة الموارد الذاتية للوزارة والتي يتم ضخها في النهاية في الخزانة العامة للدولة. شدد على أن الشركة سيكون دورها إشرافي فقط على تنفيذ المشروعات الحكومية في التحول الرقمي.

كيف يساهم قطاع البترول بـ27% من الدخل القومى؟

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يساهم حاليا بنحو 27% من الدخل القومي لمصر، والقطاع يمثل قاطرة للنمو الاقتصادي. وأشار وزير البترول فى تصريحات صحفية له، أن رؤية الوزارة واستراتيجيتها للتطوير والتحديث خلال السنوات الأربع الماضية اتت بثمارها وتحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز، ورفعت معدلات الانتاج وزادت حجم الاستثمارات وتم إنجاز العديد من المشروعات. وأضاف أن القطاع يعمل على نحو مواز في العديد من المشروعات الأخرى مثل التحول الرقمي وإعداد كوادر قيادية شابة والتي ستؤدي إلى فاعلية أكبر في العمل البترولي وتسريع وتيرته.
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البورصة

البورصة تربح 5.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وحقق رأس المال السوقى للبورصة مكاسب بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.624 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14105 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.51 % ليغلق عند مستوى 1274 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 176 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25 ألف عملية لعدد 179 شركة، وارتفعت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة.
بورصة

البورصة تربح 5.6 مليار جنيها بدعم مشتريات المصريين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.6مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 13987.16نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.34 % ليصل إلى مستوى 1267.94نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 1390.9 نقطة.
البورصه

2.2 مليار جنيها خسائر للبورصة بختام تعاملات الإثنين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تراجع جماعي ، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.08 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13878.33 نقطة،وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.3 % ليصل إلى مستوى 1265.49 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1383.2757 نقطة.
بورصة

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأربعاء

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 610 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 695.76 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 13752.11 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.78 % ليصل إلى مستوى 531.81 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1379.71 نقطة.
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