وزيرا التعليم العالي والاتصالات يفتتحان معرض «إيديوجيت2020»

معرض "إيديوجيت 2020"، يضم مختلف الجامعات والمنح والتدريب في مصر، وكذا عدد كبير من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وا?هلية وفروع الجامعات الأجنبية في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٧ م

وزير الاتصالات

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، معرض التعليم الدولي "إيديوجيت 2020" في نسخته السادسة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية والعربية والدولية وعدد كبير من طلاب المدارس. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الإقبال الشديد على الملتقى يعكس الجهد المبذول من قبل اللجنة المنظمة، مشيرا إلى أن هناك تعاون مشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القيام بتحول رقمي للجامعات الحكومية لتصبح لديها بنية معلوماتية

وأشار الوزير إلى البدء بكليات القطاع الصحي ثم تعميم التحول الرقمي ليشمل جميع الجامعات والكليات، للحصول على "حرم جامعي ذكي" يقدم كافة الخدمات للطلاب، موضحًا أن الجامعات الجديدة التي تنفذها الوزارة حاليا (العلمين، سلمان، الجلالة، المنصورة الجديدة) يتم بنائها على أن تصبح جامعات ذكية، مؤكدا أنه يتم تدريب