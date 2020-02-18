ارتفاع عدد ضحايا كورونا في هونج كونج إلى 62 حالة

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٦ م

كورونا

ارتفعت حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هونج كونج إلى 62 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة إصابة جديدة اليوم. وذكرت إدارة الصحة في هونج كونج، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الحالة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 58 عاما ظهرت عليه أعراض الحمى والقشعريرة في الـ11 من فبراير الجاري، مضيفة أنه سافر إلى مدينة "زونغشان" الصينية وماكاو أثناء فترة حضانة المرض ولكن حالته مستقرة حاليا.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".