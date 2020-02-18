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روسيا تحبط عمليتين إرهابيتين ضد مؤسسات تعليمية

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٤ م
روسيا
روسيا
أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي عمليتين إرهابيتين ضد مؤسسات تعليمية في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم، واعتقل مراهقين وبحوزتهما عبوات ناسفة يدوية الصنع. وذكر بيان لجهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم الثلاثاء أنه جرى اعتقال المشتبه بهما، وهما من سكان مدينة كيرتش بالقرم ومن مواليد عامي 2003 و2004.
وأوضح جهاز الأمن الفدرالي الروسي أنه تم العثور في محل سكن المعتقلين على عبوات ناسفة يدوية الصنع، جرى شراء مكوناتها عبر الإنترنت، لافتا إلى أن المعتقلين قاما بإجراء اختبارات لفعالية العبوات الناسفة على الحيوانات الأليفة.
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أفغانستان: مستعدون للانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية

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وزير الطاقة الروسي: «التيار الشمالي-2» سيكتمل رغم جهود بعض الدول لإيقافه

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