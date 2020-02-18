رياضة

استعدادا للزمالك.. الأهلي يخوض مرانه الأول بالإمارات

تحرير:أحمد سعيد ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٧ م
الأهلي
الأهلي
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب نادي الوحدة الإماراتي، استعدادًا لموقعة الزمالك يوم الخميس المقبل في بطولة السوبر المصري، حيث بدأ المران بعقد جلسة من رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، وحرص السويسري على توجيه بعض التعليمات الفنية، وتحديد مهام اللاعبين قبل انطلاق المران. وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال بالفريق فقرة تدريبات بدنية مطولة للاعبي الفريق مع بداية المران الجماعي، واشتمل المران البدني على فقرات تدريبية متنوعة، قبل أن ينتظم اللاعبون في تدريبات الكرة.
وخاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية في نهاية مران الفريق الجماعي، وحرص رينيه فايلر على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية خلال المران الذي أقيم اليوم، وشهدت تدريبات الكرة حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبين. وأدى رمضان صبحي فقرة تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق، وخاض اللاعب جانبًا من التدريبات المنفردة
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الزمالك

الزمالك: غير منطقي إقامة قمة الدوري في موعدها

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اقتراب نفاد تذاكر جماهير الأبيض لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي، والمقرر لها في السابعة مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. جاء ذلك في تصريحات عبر قناة ناديه، قائلا: "بدأ طرح تذاكر جماهير الزمالك منذ 10 أيام، لكنها لم تنفد حتى الآن، واقتربت التذاكر من النفاد، حيث كان يتبقى 8 آلاف تذكرة، وتم بيع 7 آلاف، لا توجد أزمة كما تردد عبر السوشيال ميديا، احذروا من مثل هذه الفتن، لذلك هناك مسؤولية من مجلس الإدارة لتجاوزها، كرة القدم خُلقت من أجل الجمهور".
منتخب مصر

مصر تقسو على الجزائر في كأس العرب للشباب

حقق المنتخب المصري، تحت 20 عامًا، فوزًا كبيرًا على نظيره الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة كأس العرب، ليحصد الفراعنة أول 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب السعودية صاحب الصدارة، ثم الجزائر وفلسطين بدون رصيد. المنتخب المصري سجل هدف التقدم في الدقيقة السابعة، بعدما تلقى أسامة فيصل كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، حولها بتسديدة مباشرة في شباك منتخب الجزائر، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف نظيف.
يورجن كلوب

كلوب: أتليتكو لن يقدم لنا أي هدايا اليوم

يتوقع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أن يجد فريقه مباراة صعبة للغاية أمام أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، وذلك حين يحل الليفر ضيفا على الروخيبلانكوس في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب واندا متيروبوليتانو. وقال مدرب ليفربول في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بعض من أفضل المباريات التي لعبناها كانت مباريات خارج ملعبنا، كانت مواجهة بايرن ميونيخ الموسم الماضي واحدة من أفضل المباريات التي شهدتها على الإطلاق".
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الزمالك

الزمالك يكشف سر طلب تأجيل قمة الدوري

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، جاهزية فريقه لخوض لقاء كأس السوبر المصري أمام الأهلي يوم الخميس المقبل بالإمارات، حيث قال أمير في تصريحات تليفزيونية إن بطولة السوبر المصري إحدى 5 بطولات ينافس عليها الزمالك هذا الموسم، موضحا أن الأبيض سيركز عليها بغض النظر عن نتيجة لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي. وأضاف: "طالبنا بتأجيل لقاء الأهلي في قمة الدوري المقرر له يوم 24 فبراير الجاري لسبب واحد وهو ضرورة توحيد معايير تأجيل المباريات، واتحاد الكرة سبق أن أعلن تأجيل مباراتين للأهلي والزمالك لوجود ارتباطات في دوري أبطال إفريقيا".
رمضان صبحي

الأهلي يسافر إلى الإمارات لخوض السوبر

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري رنيه فايلر، إلى الإمارات، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصري، المقرر إقامتها يوم الخميس القادم، على ملعب استاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى. وشهدت بعثة الأهلى حفاوة كبيرة من قبل العاملين والمترددين على مطار القاهرة الدولي، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم، ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، في الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين.
بيتسو- موسيماني -مدرب- صن- داونز

مدرب صن داونز عن مواجهة الأهلي: نتيجة الخمسة لن تتكرر

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، أن فريقه قادر على الفوز على الأهلي، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مطالبًا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بتطبيق تقنية الفيديو الـ"VAR" بداية من نصف نهائي المسابقة القارية. وتحدث موسيماني، في تصريحات نشرتها صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، اليوم الجمعة، قائلًا: "كل مدرب يؤمن بقدرة فريقه على الفوز بالمباراة، لكن إذا تحدثنا عن مباراة 5-0 الشهيرة، فالأمر مختلف ولن تكون مواجهة هذا العام شبيهة بها، نستطيع أن نهزم الأهلي مجددا، لكن ليس 5-0، هذه نتيجة تحدث في العمر مرة واحدة".
الزمالك -ومازيمبي‎ (4)

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة

أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون،‎ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره وادي دجلة، مساء غدً الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. ويدخل فريق الزمالك اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري، صاحب المركز الثالث، علمًا أن الأخير لبع مباراتين أكثر، في المقابل يحتل وادي دجلة المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.
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