استعدادا للزمالك.. الأهلي يخوض مرانه الأول بالإمارات

تحرير:أحمد سعيد ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٧ م

الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب نادي الوحدة الإماراتي، استعدادًا لموقعة الزمالك يوم الخميس المقبل في بطولة السوبر المصري، حيث بدأ المران بعقد جلسة من رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، وحرص السويسري على توجيه بعض التعليمات الفنية، وتحديد مهام اللاعبين قبل انطلاق المران. وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال بالفريق فقرة تدريبات بدنية مطولة للاعبي الفريق مع بداية المران الجماعي، واشتمل المران البدني على فقرات تدريبية متنوعة، قبل أن ينتظم اللاعبون في تدريبات الكرة.

وخاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية في نهاية مران الفريق الجماعي، وحرص رينيه فايلر على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية خلال المران الذي أقيم اليوم، وشهدت تدريبات الكرة حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبين. وأدى رمضان صبحي فقرة تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق، وخاض اللاعب جانبًا من التدريبات المنفردة