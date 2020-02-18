الكويت تحتل المركز الثاني عالميًا في إجراء عمليات السمنة

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٩ م

جراحة

أعلن رئيس رابطة جراحة السمنة الكويتية والخليجية "الدكتور محمد الجار الله"، عن احتلال الكويت للمركز الثانى عالمياً فى مجال جراحات السمنة، وذلك بعد إرتفاع معدلات الإصابة بالسمنة بين أفراد المجتمع الكويتى خاصة الشباب والأطفال.

وأشار "الجار الله"، فى ندوة متخصصة بعنوان"عملية تحويل المسار.. الإتقان والإعادة"، إلى أن نسبة زائدي الوزن فى الكويت بلغت نسبة 30% فى حين بلغت نسبة السمنة 40% لدى البالغين من مجموع السكان، ونسبة 35% من الأطفال مصابي السمنة ، وهى نسبة تضع الكويت فى المرتبة الأولى عالميا.وأضاف الجارالله، أن وزارة الصحة

وأشار "الجار الله"، فى ندوة متخصصة بعنوان"عملية تحويل المسار.. الإتقان والإعادة"، إلى أن نسبة زائدي الوزن فى الكويت بلغت نسبة 30% فى حين بلغت نسبة السمنة 40% لدى البالغين من مجموع السكان، ونسبة 35% من الأطفال مصابي السمنة ، وهى نسبة تضع الكويت فى المرتبة الأولى عالميا.



وأضاف الجارالله، أن وزارة الصحة الكويتية أقرت برنامجا خاصا لمكافحة تلك الآفة التي تشكل هاجسا كبيرا للسلطات الصحية فى دول العالم بما تلقيه من تبعات صحية، واجتماعية، ونفسية على الفرد، واقتصادية سلبية على الدول.



وأضاف الجار الله أنه نتيجة لتفشى وباء السمنة فى الكويت، وتوافر الإمكانات التقنية والجراحية الحديثة، تعد الكويت الثانية عالميا فى معدلات إجراء عمليات السمنة بالنسبة للمواطنين؛ حيث تتجاوز 5 آلاف عملية سنويا، لتأتى عالميا بعد تشيلى فى ذلك المجال.



