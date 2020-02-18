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الكويت تحتل المركز الثاني عالميًا في إجراء عمليات السمنة

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٩ م
جراحة
جراحة
أعلن رئيس رابطة جراحة السمنة الكويتية والخليجية "الدكتور محمد الجار الله"، عن احتلال الكويت للمركز الثانى عالمياً فى مجال جراحات السمنة، وذلك بعد إرتفاع معدلات الإصابة بالسمنة بين أفراد المجتمع الكويتى خاصة الشباب والأطفال.
وأشار "الجار الله"، فى ندوة متخصصة بعنوان"عملية تحويل المسار.. الإتقان والإعادة"، إلى أن نسبة زائدي الوزن فى الكويت بلغت نسبة 30% فى حين بلغت نسبة السمنة 40% لدى البالغين من مجموع السكان، ونسبة 35% من الأطفال مصابي السمنة ، وهى نسبة تضع الكويت فى المرتبة الأولى عالميا.وأضاف الجارالله، أن وزارة الصحة
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الفخفاخ

بعد تعثر حكومة الفخفاخ.. هل تشهد تونس انتخابات مبكرة؟

يبدو أن تونس على موعد مع انتخابات برلمانية مبكرة نتيجة تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، فبعد أن فشل الحبيب الجملي، الذي كلفه الرئيس التونسي قيس سعيد بتشكيل الحكومة خلال نوفمبر الماضي، في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المفاوضات، نجد أن رئيس الحكومة الجديد إلياس الفخفاخ ربما يواجه نفس المصير في نيل ثقة البرلمان نتيجة تعثر المفاوضات حول تشكيل الحكومة. والسبت عرض الفخفاخ في كلمة له عقب لقائه الرئيس قيس سعيد، حكومته المقترحة والمكونة من أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي و"حركة الشعب" و"حركة تحيا تونس" وعدد من الوزراء المستقلين.
نتنياهو

بدء تنفيذ رحلات تجارية إسرائيلية عبر أجواء السودان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن بدء الطيران الإسرائيلي تنفيذ رحلات تجارية عبر أجواء السودان، قائلًا في كلمة ألقاها أمام زعماء للجالية اليهودية الأمريكية: «نبحث الآن التطبيع السريع. عبرت يوم أمس أول طائرة إسرائيلية المجال الجوي السوداني»، مضيفا أن فترة الرحلات المتجهة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية ستتقلص بذلك بواقع 3 ساعات. وقال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الجمعة الماضية، إن لقاءه مع نتنياهو في أوغندا، يأتي في إطار «بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية».
الحوثيون

اليمن: مقتل 18 حوثيًا في مواجهات على حدود السعودية

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل 18 عنصرا من جماعة أنصار الله الحوثيين، في مواجهات بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية، إذ قال مصدر عسكري، إن «مجاميع من الحوثيين نفذت هجوما حاولت خلاله التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في سلسلة جبال جرشب مديرية الغيل جنوب غربي الجوف»، مضييفًا: «صد الجيش اليمني الهجوم، وأوقع أكثر من 18 قتيلا من الحوثيين وجرحى آخرين»، مشيرًا إلى أن طيران التحالف العربي شن غارات دقيقة استهدفت تجمعات للحوثيين ومخزن سلاح وآليات قتالية في جبهات الغيل والمحزمات وجرشب، أدت إلى إلحاق خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
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هل يتصاعد النزاع الأمريكي الإيراني في العراق؟

لا تزال المنطقة الخضراء في العراق في مرمى نيران الصواريخ بعد الهجوم الذي وقع فجر اليوم الأحد، حيث استهدفت 3 صواريخ محيط السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء. وسمعت الانفجارات الأولى قرب السفارة الأمريكية، تبعها تحليق مكثف للطائرات في أجواء المدينة ، وتتعرض السفارة الأمريكية الواقعة ضمن المنطقة الخضراء لهجمات صاروخية متكررة، دون أن تتبناها أية جهة. ويعتبر هذا الهجوم السادس الذي يستهدف مقر السفارة منذ مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير الماضي.
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سامح-شكرى

شكري يلتقي نظيره الكويتي على هامش «ميونخ للأمن»

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على هامش فعاليات الدورة 56 لمؤتمر ميونخ للأمن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بتهنئة نظيره الكويتي بتولي منصب وزير الخارجية، معربا عن تمنياته بالتوفيق في مهمته الحالية، مؤكدا على عمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين مصر والكويت وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وطيدة، وعلى تقدير مصر للأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح ودوره الهام في دفع مسيرة العلاقات الثنائية.
الكويت.

إجراء جديد من الكويت تجاه الوافدين بسبب «كورونا»

عممت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى، إقرارا مطبوعا على جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، يحتم على المسافرين القادمين إلى الكويت تعبئته قبل السماح لهم بالدخول، ويتضمن بيانات عن الحالة الصحية للمسافر، وذلك فى خطوة إضافية لتوفير الحماية من مخاطر تفشى وباء فيروس (كورونا) المستجد. وأوضحت مصادر مطلعة في مطار الكويت الدولي، أن هذه الإقرارات ستُجمع من المسافرين لدى وصولهم إلى مطار الكويت الدولي، خاصة الركاب القادمين من الصين أو الدول المحيطة بها، أو من دول أعلنت اكتشاف حالات فيها.
مبنى-الاتحاد- الافريقي

صحيفة كويتية: السيسي وأد النزاعات بالتنمية

ثمنت صحيفة "النهار" الكويتية، الجهود التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي، إذ وأد النزاعات بالقارة السمراء من خلال التنمية. وذكرت الصحيفة، في تقرير مطول نشرته في عددها، اليوم الأحد، أن مصر ستسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى جنوب إفريقيا خلال القمة المنعقدة حاليا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ وذلك بعد عام كامل تولى فيه السيسي رئاسة الاتحاد، وحقق خلاله العديد من الانجازات لمعظم دول القارة، إذ تعددت الجهود المصرية خلال فترة رئاسة الاتحاد على مدار العام، لتزيد من الدعم والتعاون والتواصل بين دول القارة الإفريقية.
اسعار-الذهب-دهب (2)

ارتفاع جديد في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الإثنين

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بختام تعاملات اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2020، في محلات الصاغة 4 جنيهات، لترتفع طوال تعاملات اليوم بقيمة 6 جنيهات. وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 عند 696 جنيهًا، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وهو العيار الأكثر شعبية في السوق المصري، وذلك بعد أن كان بـ690 جنيها.
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