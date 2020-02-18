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وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على استقرار الأوضاع في لبنان

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٢ م
سامح شكري
سامح شكري
بحث سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان "يان كوبيتش" المستجدات على الساحة اللبنانية وتطورات الأوضاع الإقليمية.
وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء حرص مصر الكامل على أمن واستقرار وسلامة لبنان، وذلك عبر العمل على تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتلبية تطلعات الشعب اللبناني الشقيق على ضوء الروابط التاريخية الممتدة بين شعبيّ البلدين، فضلاً عن تجنيب لبنان مخاطر
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كيف احتفلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمئويتها؟

اختتمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أمس احتفالاتها ببدء مئويتها الثانية في حرم الجامعة بالقاهرة الجديدة. بعد احتفالها فبراير الماضي بتاريخها، احتفلت هذا الأسبوع بالتركيز على خططها المستقبلية في المائة عام القادمة، تحت شعار "أنت المستقبل". وشهدت الجامعة احتفال "ليالي المئوية"، والذي شمل معرضا بعنوان "مستقبل التصميم- ماذا بعد" ضم أعمال مواهب شابة من طلاب الجامعة بالإضافة إلى طلاب من جامعات مرموقة في المنطقة العربية. كما شهد الحضور فيديو المئوية الجديدة، وعرض ثلاثي الأبعاد يصور مستقبل الهندسة المعمارية، وإطلاق الألعاب النارية.
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السيسي يوقع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، ونشر القانون في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 5 من القانون، على أن أجهزة المتحف تتكون من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي.
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طقس سيئ يضرب الإسكندرية.. ونصائح من المحافظة

تعرضت محافظة الإسكندرية وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي لهطول أمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع موجة الطقس السيئة التي تتعرض لها المدينة، وتسببت الأمطار في غرق معظم الشوارع وانتشار البرك الكبيرة، فيما انتشرت سيارات ورجال الصرف الصحي وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية بشوارع المدينة لكسح وشفط المياه من الأماكن التي شهدت تجمعات للمياه، بينما تواصلت حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة بصورة طبيعية ولم تتأثر بهطول الأمطار لعدم وجود نشاط كبير في الرياح أو ارتفاع موج البحر.
حفل إفطار جماعي لـ«دعم مصر» بحضور رئيس الوزراء-19

غدا.. الجلسة الرابعة لـ«دعم مصر» حول قانون المحليات

يعقد ائتلاف "دعم مصر" بمجلس النواب، صاحب الأغلبية النيابية، غدا الأربعاء، الجلسة الرابعة حول قانون الإدارة المحلية، ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، الذي يعقده الائتلاف برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، والأمين العام النائب أحمد السجيني، فضلا عن حضور نواب الائتلاف، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة. وقال القصبي، إن الائتلاف سيواصل عقد جلسات الحوار المجتمعي حول قانون المحليات بجلستين كل أسبوع، يومي الأحد والأربعاء، مضيفا أن الجلسات سوف تستمر على مدار 20 جلسة، بحضور جميع ممثلي المجتمع من سياسيين ونقابيين ومجالس متخصصة وخبراء قانونيين وفقهاء دستوريين وشباب وغيرهم، للتوافق على قانون يرضي جميع الأطراف.
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سامح-شكرى (1)

شكري يبحث العلاقات الثنائية مع نطيره الدنماركي

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، ييبى كوفود وزير خارجية الدنمارك، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إذ تم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أشاد خلال اللقاء باستمرار التطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، معربا عن التقدير كذلك لمستوى التنسيق القائم بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
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شكري يلتقي نظيره الكويتي على هامش «ميونخ للأمن»

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على هامش فعاليات الدورة 56 لمؤتمر ميونخ للأمن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بتهنئة نظيره الكويتي بتولي منصب وزير الخارجية، معربا عن تمنياته بالتوفيق في مهمته الحالية، مؤكدا على عمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين مصر والكويت وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وطيدة، وعلى تقدير مصر للأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح ودوره الهام في دفع مسيرة العلاقات الثنائية.
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وزير الخارجية يعقد لقاء ثنائيا مع نظيرته بلغاريا

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، لقاءً ثنائيا مع نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا ايكاترينا زاهرييفا، وذلك استمرارا للقاءاته المكثفة في اليوم الثاني من زيارته إلى ميونخ، وتناول اللقاء أوجه العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أشاد بالزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية، مؤكدا أهمية استكشاف مجالات جديدة للتعاون، معربا عن التطلع لانعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية مصر وبلغاريا قريبا.
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سامح شكري ووزير خارجية الصين يبحثان أهمية التعاون في مكافحة «كورونا»

أكد وزير الخارجية سامح شكري وعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" أهمية التعاون الثنائي في مكافحة الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد. وقال شكري في اتصال هاتفي أمس مع وانغ وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم السبت، إن مصر تدعم بقوة جهود الصين في مكافحة التفشي وتقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة ضمن قدراتها، مشيرا إلى أن مصر تعتقد أن الصين ستحقق في نهاية المطاف انتصارا ساحقا على الوباء. وأضاف شكري أن الدول الإفريقية ستقف دائما بقوة إلى جانب الصين في مواجهة المصاعب.
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