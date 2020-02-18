وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على استقرار الأوضاع في لبنان

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٢ م

سامح شكري

بحث سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان "يان كوبيتش" المستجدات على الساحة اللبنانية وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء حرص مصر الكامل على أمن واستقرار وسلامة لبنان، وذلك عبر العمل على تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتلبية تطلعات الشعب اللبناني الشقيق على ضوء الروابط التاريخية الممتدة بين شعبيّ البلدين، فضلاً عن تجنيب لبنان مخاطر