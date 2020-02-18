السيسي يوقع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٥ م

السيسي يوافق

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، ونشر القانون في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 5 من القانون، على أن أجهزة المتحف تتكون من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي.

ويكون لهيئة المتحف، مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرين عضوا، ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يرام من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالتها والقيام بعملها، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطها وإسداء ما

ويكون لهيئة المتحف، مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرين عضوا، ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يرام من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالتها والقيام بعملها، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطها وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.



ويكون لهيئة المتحف، رئيس تنفيذي بالإضافة إلى نائبين للرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم والمعاملة المالية المقررة لهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح وعرض الوزير المختص بشئون الآثار.





