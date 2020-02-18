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كيف احتفلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمئويتها؟

غالية سراقبي رئيس قسم التصميم الجرافيكي بالجامعة الأمريكية: نتناول التحديات التي قد يواجهها طلاب التصميم في المستقبل ومعرض لأبرز المشروعات التي أنتجها الطلاب
تحرير:خالد وربي ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٦ م
الجامعة الأمريكية بالقاهرة
الجامعة الأمريكية بالقاهرة
اختتمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أمس احتفالاتها ببدء مئويتها الثانية في حرم الجامعة بالقاهرة الجديدة. بعد احتفالها فبراير الماضي بتاريخها، احتفلت هذا الأسبوع بالتركيز على خططها المستقبلية في المائة عام القادمة، تحت شعار "أنت المستقبل". وشهدت الجامعة احتفال "ليالي المئوية"، والذي شمل معرضا بعنوان "مستقبل التصميم- ماذا بعد" ضم أعمال مواهب شابة من طلاب الجامعة بالإضافة إلى طلاب من جامعات مرموقة في المنطقة العربية. كما شهد الحضور فيديو المئوية الجديدة، وعرض ثلاثي الأبعاد يصور مستقبل الهندسة المعمارية، وإطلاق الألعاب النارية.
 معرض وندوات عن تصميمات المستقبل كجزء من برنامج الاحتفال بمئوية للجامعة، نظم برنامج التصميم الجرافيكي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤتمر مستقبل التصميم ومعرض عن تصميمات المستقبل. تناول المؤتمر رؤى ممارسات التصميم والصناعات الإبداعية، حيث جمع بين ممارسي التصميم والباحثين لتبادل خبراتهم وأفكارهم
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