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في البحرين الأحمر والمتوسط.. الرافال وF16 المصرية يحلقان فوق «شارل ديجول»

تحرير:أميرة إبراهيم ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٥ م
الطيران المصري
الطيران المصري
نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريبًا جويًّا عابرًا (ADEX) بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، أثناء وجود حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) بالبحر المتوسط، وبمشاركة عدد من طائرات الرافال و(إف- 16) المصرية.
وأوضح بيان عسكري صحفي أن التدريب تضمن قيام الجانب المصري والفرنسي بتنفيذ مهام البحث والإنقاذ داخل وخارج المياه الإقليمية المصرية، والتدريب على الدفاع والهجوم على هدف حيوي بحري، وتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، وكذلك التدريب على مهاجمة قطع بحرية بمناطق التدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر. ويهدف
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