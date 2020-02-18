بسبب صورة فتاة.. إعدام شخصين والسجن لـ5 آخرين في قنا

تحرير:محمد أبو زيد ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٧ م

اعدام - أرشيفية

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين جمال الشريف ومحمود شوقي موافي، بمعاقبة شخصين بالإعدام شنقًا، و السجن 15 سنة لـ5 آخرين، بتهمة قتل 3 أشخاص في دشنا، بسبب خلافات على نشر صورة فتاة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمركز دشنا شمالي قنا. أحداث القضية تعود إلى أواخر شهر يوليه من عام 2017، إذ تلقت الأجهزة الأمنية بمحافطة قنا إخطارا بمقتل 3 أشخاص بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا فى إثر إطلاق النيران بين عائلتين بالقرية.

الواقعة أسفرت عن مقتل ويفي جودة محمد، وشقيقه "محمود"، وآخر يدعى "أحمد عبدالباسط"، بطلقات نارية. تحريات المباحث دلت أن وراء ارتكاب الواقعة "رفعت. ع"، و"محمد. م" و"علي .ح"، و"مطاوع. ع"، و"علي. م"، و"حجازي. ع"، و "عبد الحميد. ح"، إذ أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية صوب المجني عليهم على خلفية خلافات قديمة