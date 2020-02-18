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استطلاع: غالبية الأمريكيين لديهم نظرة متفائلة تجاه المرشحين الرئاسيين

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٨ م
ترامب
ترامب
أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن مرشحا واحدا على الأقل في انتخابات الرئاسة لهذا العام سيكون رئيسا مناسبا. وأشار الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية لأبحاث الرأي إلى أن 78% من الأمريكيين يرون أن هناك حالة من التفاؤل بشأن مرشحي الرئاسة وأن 66% يعتقدون أن المرشحين لديهم أفكار جيدة لحل مشكلات الوطن وأن 64% يثقون بقدرة المرشحين على التعامل مع القضايا التي تخص المواطنين.
وذكر 74% من المشاركين في الاستطلاع أن لديهم دراية ببرامج المرشحين الانتخابية فيما يعتبر 84% أن مسألة اختيار شخصية المرشح لشغل منصب الرئيس تمثل اختلاف حقيقيا بالنسبة لهم.ورغم التوجه الإيجابي بشأن المرشحين الانتخابيين ، فمن ناحية أخرى لا يعتقد 56%، بما يمثل أغلبية الأمريكيين، أن عملية الانتخابات تسير
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سفينة دايموند برنسيس المحتجزة في اليابان

سي إن إن: 46 أمريكيًا مصابا بكورونا على متن السفينة المحتجزة

أعلنت الصحة الأمريكية، اليوم الأحد، عن وجود 46 أمريكيا مصابا بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الخاضعة لحجر صحي قبالة ميناء "يوكوهاما" الياباني. وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن المصابين ليسوا حالات إصابة جديدة، ولكنهم ضمن حالات الإصابة التي توجد على متن السفينة ومصابة بالفيروس، ممن يحملون الجنسية الأمريكية.
تفجير-في-أفغانستان (1)

جهة رقابية أمريكية: إعادة إعمار أفغانستان تكلف أمريكا آلاف الأرواح

قال جون ف. سوبكو المفتش العام الأمريكي المعني بإعادة إعمار أفغانستان، إن إعادة الإعمار ستكلف بلاده الآلاف من الأرواح. جاء ذلك في سياق تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء، عن مكتب المفتش العام المعني بمراقبة ضخ مليارات الدولارات التي تنفقها واشنطن في البلد الذي دمرته الحرب، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني. وقال سوبكو إن تقريره يعد الأول من نوعه الذي ينظر في التكلفة البشرية التي تتكبدها بلاده لإعادة إعمار أفغانستان، عقب غزوها بقيادة الولايات المتحدة في عام 2001 والذي أطاح بنظام طالبان.
البنتاجون

البنتاجون يغلق صحيفته الورقية: عمرها 160 عاما

قررت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس الإثنين، إغلاق النسخة الورقية من صحيفتها اليومية بسبب التقشف وانتشار الإنترنت، وذلك بعد نحو 160 عاما على إصدارها. وقال البنتاجون إنه ينوي وقف نسخته المطبوعة من صحيفة "ستارز آند سترايبس"، التي يعود تاريخ الطبعة الأولى منها إلى العام 1861 خلال الحرب الأهلية الأمريكية. وأوضحت المديرة المالية في البنتاجون إلاين مكاسكر، خلال تقديمها مشروع ميزانية الوزارة للعام 2021: "قررنا أنه في العصر الحديث، لم تعد الصحف الورقية هي الطريقة التي نتواصل من خلالها"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
الشرطة الامريكية

إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بأحد المتاجر بولاية أركنساس الأمريكية

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع اليوم الإثنين، في أحد المتاجر بولاية أركنساس الأمريكية. ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن اثنين من المصابين بإطلاق النار من الشرطة، تدخلا بعدما فتح رجل النار من بندقيته في أحد متاجر وولمارت بمدينة فورست، موضحة أن الشرطة لم تفصح عن تفاصيل الحادث.
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سامح-شكرى (1)

شكري: نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، في تصريحات له، اليوم السبت، في أثناء تواجده في العاصمة الأمريكية واشنطن: "إننا نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة يراعي مصالح مصر ويحمي حقوقها المائية، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، كما يراعي مصالح إثيوبيا والسودان" وذلك بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت يومي 12 و13 فبراير الجاري بواشنطن، مضيفا أن المفاوضات انتهت وخلال الأسبوع المقبل، حسبما أفاد به الجانب الأمريكي، سيطرح على الدول الثلاث نص نهائي، ليعرض على الحكومات ورؤساء الدول لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه.
الشرطة-الأمريكية

مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أعلن مسئولون أمريكيون مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، اليوم الاثنين، إثر إطلاق نار على حافلة شركة "جراي هاوند لاينز" بالقرب من منطقة (ليبيك) جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقال براين بينينجس المتحدث باسم حرس طريق كاليفورنيا السريع، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن سائق الحافلة وقف بجانب الطريق وطلب من شخص مشتبه في حمله سلاح النزول من الحافلة، موضحًا أنه بعدما نزل أطلق النيران على الركاب.
ترامب

ترامب يتعهد بالفوز على الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يحقق النصر على الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. وندد الرئيس الأمريكي وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، بما وصفه "جنون اليسار الراديكالي"، قائلا ، أمام حشد في ولاية أيوا "سننتصر في ولاية أيوا العظيمة، وإذا لم نفز، فسيكون ذلك كابوسا لمزارعكم". وباشر ترامب حملة إعادة انتخابه منذ أشهر، مركزا بصورة أساسية على حيوية الاقتصاد الأمريكي والاتفاقات التجارية التي أبرمها ويشيد بمنافعها للأمريكيين، مؤكدا أنه أنجز أكثر بكثير من أي رئيس خلال السنوات الثلاث الأولى من حكمه.
ترامب

ترامب: إعلان تفاصيل «صفقة القرن» غدا الساعة السابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم كشف النقاب عن تفاصيل خطة السلام في الشرق الأوسط غدا في الساعة 12:00 مساء بتوقيت واشنطن (السابعة بتوقيت مصر). وقال ترامب في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أوردتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية، إنه سيناقش مع نتنياهو اليوم خطة السلام في الشرق الأوسط التي وصفها "بالمهمة"، مضيفا أنه يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام قبل أن يكون هناك سلام فعلي في الشرق الأوسط.
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