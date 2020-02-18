السجن من 3 لـ7 سنوات لـ16 متهمًا بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

تحرير:محمد أبو زيد ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٥ م

قفص محكمة - أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالحكم على 16 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم. صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة. وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "محمد.م"، و"محمد.ع"، و"محمد.ع"، و"وليد.ع"، و"محمد.ع"، و"مصطفي.م"، و"محمود.م"، و"فريدة.م"، بالسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما. وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "صلاح.ع"، و"محمد.ع"، و"محمد.ش" و "عبد الرحمن.س"، بالسجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتي الثامن أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين، ويصطنعوا المستندات اللازمة