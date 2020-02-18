السجن من 3 لـ7 سنوات لـ16 متهمًا بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
تحرير:محمد أبو زيد
١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٥ م
قفص محكمة - أرشيفية
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالحكم على 16 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "محمد.م"، و"محمد.ع"، و"محمد.ع"، و"وليد.ع"، و"محمد.ع"، و"مصطفي.م"، و"محمود.م"، و"فريدة.م"، بالسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "صلاح.ع"، و"محمد.ع"، و"محمد.ش" و "عبد الرحمن.س"، بالسجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتي الثامن أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين، ويصطنعوا المستندات اللازمة
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتي الثامن أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين، ويصطنعوا المستندات اللازمة للتهريب.
ويتولي الرابع تسليم واستلام تلك المستندات من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الخامس والسادس والسابع أولئك المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمين أنهم أزواج بعضهن توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 إلى 130 ألف جنيه عن المهاجر الواحد.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من التاسع حتى الخامس عشر، أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولين، جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة التاسع تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، ويستقطب العاشر والحادي عشر والخامس عشر المهاجرين المهربين.
وكذلك تزوير واصطناع المستندات اللازمة، للتهريب وتسليم المستندات للمهاجرين وتسلمها عقب ذلك من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الثالث عشر المهاجرين الأطفال للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمة كونها والدتهم توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، وقيامها والتاسع والرابع عشر بنقلهم عبر الحدود من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تتراوح بين 120 إلى 150 ألف جنيه عن المهاجر.