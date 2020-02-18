جريمة

السجن من 3 لـ7 سنوات لـ16 متهمًا بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

تحرير:محمد أبو زيد ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٥ م
قفص محكمة - أرشيفية
قفص محكمة - أرشيفية
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالحكم على 16 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم. صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة. وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "محمد.م"، و"محمد.ع"، و"محمد.ع"، و"وليد.ع"، و"محمد.ع"، و"مصطفي.م"، و"محمود.م"، و"فريدة.م"، بالسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما. وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "صلاح.ع"، و"محمد.ع"، و"محمد.ش" و "عبد الرحمن.س"، بالسجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتي الثامن أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين، ويصطنعوا المستندات اللازمة
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الاعدام (1)

بسبب صورة فتاة.. إعدام شخصين والسجن لـ5 آخرين في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين جمال الشريف ومحمود شوقي موافي، بمعاقبة شخصين بالإعدام شنقًا، و السجن 15 سنة لـ5 آخرين، بتهمة قتل 3 أشخاص في دشنا، بسبب خلافات على نشر صورة فتاة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمركز دشنا شمالي قنا. أحداث القضية تعود إلى أواخر شهر يوليه من عام 2017، إذ تلقت الأجهزة الأمنية بمحافطة قنا إخطارا بمقتل 3 أشخاص بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا فى إثر إطلاق النيران بين عائلتين بالقرية.
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الشرطة تحبط ترويج 30 كيلو بانجو في دمياط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن دمياط بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة فارسكور قيام أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة المركز) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه. عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم حال استقلاله سيارة ملاكى، وعُثر بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 30 كيلو جراما ومبلغ مالي.
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ضبط 3 أشخاص يتاجرون في العملة بالمنيا

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، إذ أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (2 من أصحاب محلات بيع المصوغات - مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، ممرض يحمل جنسية إحدى الدول العربية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
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الكلى بـ30 ألفا.. عصابة لتجارة الأعضاء على فيسبوك

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحديد وضبط عناصر إجرامية تخصصوا في ارتكاب جرائم تسهيل بيع وشراء الأعضاء البشرية بمقابل مادي، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام ثلاثة أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالبشر "الأعضاء البشرية" حيث يقوم أحدهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لاستقطاب المرضى راغبى نقل الكُلى إليهم، وبعض راغبى بيع الكُلى مقابل 30 ألف جنيه لكل حالة بيع مستغلا حاجتهم للمال.
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مصرع 13 شخصا في حادث مروع بطريق أسوان الصحراوي

لقي 13 شخصا مصرعهم، في حادث تصادم بشع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة، حيث تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة ميكروباص أجرة بشاحنة نقل قبل مدخل الكمين الصحراوي الغربي أسوان - القاهرة، ووجود متوفين ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.
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المشدد 6 سنوات مع الشغل لجدة الطفلة "جنة"

قضت محكمة جنايات المنصورة، الأحد، بالسجن المشدد مع الشغل 6 سنوات على جدة الطفلة "جنة" بتهمة الضرب المفضي إلى موتها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، وعضوية كل من المستشار فاروق محمد فخري وأمير السيد أحمد، وممثل الادعاء من النيابة العامة محمد الشاوري، وأحمد الصياد في القضية رقم 14167 لسنة 2019 جنايات شربين، المقيدة برقم 1148 لسنة 2019 كلي شمال الدقهلية والمتهمة فيها صفاء عبد الفتاح، بتعذيب حفيدتها الطفلة جنة محمد سمير، صاحبة الـ5 سنوات، التي توفيت متأثرة بإصابتها نتيجة التعذيب.
سجن

الموافقة على التماس 6 نزلاء لزيارة ذويهم بسجن دمنهور

استجاب قطاع السجون لالتماس 6 من نزلاء سجن دمنهور رجال لزيارة زوجاتهم وأمهاتهم المودعات سجن دمنهور نساء، حيث تمت الزيارة وتم إعادتهم لمحبسهم مرة أخرى، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعي لهم داخل محبسهم، وحرصها على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.
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«بينهم أطفال».. مصرع 4 وإصابة 8 في حادث ببني سويف

حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد الشيخ فضل في إتجاه المنيا، أسفر عن مصرع 4 أشخاص فيما أصيب 8 آخرون، ما أدى إلى دفع مرفقي بني سويف والمنيا بسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، إذ تبين إصابة كلا من: «مهرائيل ميخائيل ناجح، 14عاما، وأيمن ميخائيل ناجح 18 عاما، وإيزيس حنا جرجس 45 عاما، وعماد عيد فهيم 37 عاما، ونشوي عادل عزيز 45 عاما، وعلاء صفا فتحي 21 عاما، وأبانوب عماد عيد 7 سنوات، وروجينا عماد عيد 3 سنوات»، وتنوعت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.
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