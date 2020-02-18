مصر تقسو على الجزائر في كأس العرب للشباب

تحرير:علي الزيني ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٠ م

منتخب مصر للشباب

حقق المنتخب المصري، تحت 20 عامًا، فوزًا كبيرًا على نظيره الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة كأس العرب، ليحصد الفراعنة أول 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب السعودية صاحب الصدارة، ثم الجزائر وفلسطين بدون رصيد. المنتخب المصري سجل هدف التقدم في الدقيقة السابعة، بعدما تلقى أسامة فيصل كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، حولها بتسديدة مباشرة في شباك منتخب الجزائر، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني، أضاف أسامة فيصل الهدف الثاني، بعدما استقبل تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها بتسديدة في الشباك. وفي الدقيقة 66 حصل المنتخب الجزائري على ركلة جزاء، صوبها مروان زروقي في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى، لكنها جاءت بعيدة عن المرمى، وبعد مرور عشر دقائق، قلص