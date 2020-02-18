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وزير الأوقاف: الإرهاب أسرع انتشارا وأكثر فتكا من الفيروسات القاتلة

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٣ م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الإرهاب أسرع انتشارا وأكثر فتكًا من جميع الفيروسات القاتلة.
وأضاف وزير الأوقاف، في كلمته أمام مؤتمر تحصين الشباب ضد التطرف الذي تقيمه رابطة العالم الإسلامي بالأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء، أنه "إذا كان العالم قد هب هبة رجل واحد لمواجهة ظهور الفيروس الأخير وهو أمر يحسب له، لماذا لا يهب العالم بنفس الهمة التي يواجه بها الفيروسات في مواجهة الإرهاب وصانعيه، لاسيما
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العناني يبحث مع مسؤولي «CNN» خطة الترويج للسياحة المصرية

بحث الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مع مروان كاي مسئول الشئون التجارية لشبكة CNN العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، وسند قاسم مدير إدارة علاقات العملاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ما ستقوم به الشبكة خلال الفترة المقبلة للترويج للمقصد السياحي المصري من خلال الشراكة التي كانت قد أطلقتها وزارة السياحة والآثار مع الشبكة في مايو الماضى.
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السيسي يوجه بالتعامل الحاسم في ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي في نطاق مختلف المحافظات، والتعامل الحاسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة، وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تكثيف العمل وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات، مؤكدا أن الإزالات يتعين أن تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون.
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في البحرين الأحمر والمتوسط.. الرافال وF16 المصرية يحلقان فوق «شارل ديجول»

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريبًا جويًّا عابرًا (ADEX) بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، أثناء وجود حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) بالبحر المتوسط، وبمشاركة عدد من طائرات الرافال و(إف- 16) المصرية.
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كيف احتفلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمئويتها؟

اختتمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أمس احتفالاتها ببدء مئويتها الثانية في حرم الجامعة بالقاهرة الجديدة، بعد احتفالها فبراير الماضي بتاريخها، احتفلت هذا الأسبوع بالتركيز على خططها المستقبلية في المائة عام المقبلة، تحت شعار "أنت المستقبل". وشهدت الجامعة احتفال "ليالي المئوية"، والذي شمل معرضًا بعنوان "مستقبل التصميم- ماذا بعد" ضم أعمال مواهب شابة من طلاب الجامعة، بالإضافة إلى طلاب من جامعات مرموقة في المنطقة العربية. كما شهد الحضور فيديو المئوية الجديدة، وعرض ثلاثي الأبعاد يصور مستقبل الهندسة المعمارية، وإطلاق الألعاب النارية.
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جابر-طايع

الأوقاف: ننفق 6 ملايين جنيه سنويًا على الفقراء

كشف الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تنفق 6 ملايين جنيه سنويًا على الفقراء ضمن شروط الواقفين، وتم جميع 150 مليون جنيه العام الماضي في اطار مشروع صكوك الاضاحي.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف: التجربة المصرية هدفها الانتقال من المواطنة إلى الإنسانية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن التجربة المصرية الناجحة استطاعت أن تتجاوز أشياء كثيرة على صعيد تعزيز التسامح الديني والإنساني ومثلت رسالة للعالم ونموذجًا يحتذى به ليتوجه العالم إلى فقه العيش المشترك بين الأديان والمجتمعات والحضارات وتحقيق السلام العالمي.
سامح-شكري (1)

شكري: التصدي لنقل الإرهابيين حل الأزمة الليبية

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي يتابع تنفيذ مخرجات القمة ودفع مسارات تسوية الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة، استمرارا لمشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد خلال مداخلته بالاجتماع موقف مصر الثابت من الشأن الليبي، والمتمثل في الحرص? ? الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق ? ?لعودة الأمن والاستقرار هناك، ويلبي آمال وتطلعات الشعب الليبي.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

«الأوقاف» تحسم الجدل بشأن إلزام الأئمة بتسجيل خطبة الجمعة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام وزارة الأوقاف إلزام الأئمة بتسجيل فيديو لخطبة الجمعة للتأكد من حضورهم وأدائهم. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام الأئمة بتسجيل فيديو لخطبة الجمعة، وأن الوزارة لم تصدر أي توجيهات أو مقترحات بهذا الشأن، مُوضحةً أن لديها العديد من الآليات الرقابية، منها إجراء تفتيش إداري دوري على كافة المساجد، فضلاً عن إجراء تفتيش دعوي على الأئمة، لتقييم ثقافتهم ومعلوماتهم الدينية والفقهية، دون اللجوء إلى تسجيل الخطبة، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير أو مخالفة أثناء إلقاء الخطبة.
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