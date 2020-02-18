الزمالك: غير منطقي إقامة قمة الدوري في موعدها
تحرير:علي الزيني
١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٠ م
الزمالك
أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اقتراب نفاد تذاكر جماهير الأبيض لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي، والمقرر لها في السابعة مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
جاء ذلك في تصريحات عبر قناة ناديه، قائلا: "بدأ طرح تذاكر جماهير الزمالك منذ 10 أيام، لكنها لم تنفد حتى الآن، واقتربت التذاكر من النفاد، حيث كان يتبقى 8 آلاف تذكرة، وتم بيع 7 آلاف، لا توجد أزمة كما تردد عبر السوشيال ميديا، احذروا من مثل هذه الفتن، لذلك هناك مسؤولية من مجلس الإدارة لتجاوزها، كرة القدم خُلقت من أجل الجمهور".
وأضاف، قائلا: "ليس كل ما يتم نقله عن ملف تذاكر السوبر حقيقيا، احذروا السوشيال ميديا والصفحات التي تتاجر بالجماهير لكسب تعاطف الناس، تردد أكثر من مرة أن فرجاني ساسي هرب من النادي، لكنه مستمر".
وواصل قائلا: "مع احترامي للجميع، من حقك عدم تشجيع الأهلي في إفريقيا، لكن لا تعلن ذلك عبر وسائل الإعلام، كرة
وأضاف، قائلا: "ليس كل ما يتم نقله عن ملف تذاكر السوبر حقيقيا، احذروا السوشيال ميديا والصفحات التي تتاجر بالجماهير لكسب تعاطف الناس، تردد أكثر من مرة أن فرجاني ساسي هرب من النادي، لكنه مستمر".
وواصل قائلا: "مع احترامي للجميع، من حقك عدم تشجيع الأهلي في إفريقيا، لكن لا تعلن ذلك عبر وسائل الإعلام، كرة القدم فيها مكسب وخسارة، ولا يصح أن نتجاوز في حق المنافس.. يجب أن يخرج السوبر بشكل مشرف، وسعداء بأن كلاسيكو العرب بين الزمالك والأهلي".
وأردف أحمد مرتضى، قائلا: "لا نتحدى اتحاد الكرة بشأن تأجيل قمة الدوري، وضع طبيعي أنه درس الملف جيدًا، ويفكر في مصلحة الفريق، ويدرك أننا خضنا السوبر الإفريقي في دولة بعيدة، وسنلعب الخميس مباراة السوبر المصري أمام فريق كبير بحجم الأهلي، وسنعود إلى مصر يوم 22 فبراير، لذلك ليس منطقيًّا أن نخوض المباراة يوم 24".