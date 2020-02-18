رياضة

الزمالك: غير منطقي إقامة قمة الدوري في موعدها

تحرير:علي الزيني ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٠ م
الزمالك
الزمالك
أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اقتراب نفاد تذاكر جماهير الأبيض لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي، والمقرر لها في السابعة مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. جاء ذلك في تصريحات عبر قناة ناديه، قائلا: "بدأ طرح تذاكر جماهير الزمالك منذ 10 أيام، لكنها لم تنفد حتى الآن، واقتربت التذاكر من النفاد، حيث كان يتبقى 8 آلاف تذكرة، وتم بيع 7 آلاف، لا توجد أزمة كما تردد عبر السوشيال ميديا، احذروا من مثل هذه الفتن، لذلك هناك مسؤولية من مجلس الإدارة لتجاوزها، كرة القدم خُلقت من أجل الجمهور".
وأضاف، قائلا: "ليس كل ما يتم نقله عن ملف تذاكر السوبر حقيقيا، احذروا السوشيال ميديا والصفحات التي تتاجر بالجماهير لكسب تعاطف الناس، تردد أكثر من مرة أن فرجاني ساسي هرب من النادي، لكنه مستمر". وواصل قائلا: "مع احترامي للجميع، من حقك عدم تشجيع الأهلي في إفريقيا، لكن لا تعلن ذلك عبر وسائل الإعلام، كرة
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منتخب مصر

مصر تقسو على الجزائر في كأس العرب للشباب

حقق المنتخب المصري، تحت 20 عامًا، فوزًا كبيرًا على نظيره الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة كأس العرب، ليحصد الفراعنة أول 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب السعودية صاحب الصدارة، ثم الجزائر وفلسطين بدون رصيد. المنتخب المصري سجل هدف التقدم في الدقيقة السابعة، بعدما تلقى أسامة فيصل كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، حولها بتسديدة مباشرة في شباك منتخب الجزائر، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف نظيف.
الأهلى- وطلائع- الجيش (6)

استعدادا للزمالك.. الأهلي يخوض مرانه الأول بالإمارات

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب نادي الوحدة الإماراتي، استعدادًا لموقعة الزمالك يوم الخميس المقبل في بطولة السوبر المصري، حيث بدأ المران بعقد جلسة من رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، وحرص السويسري على توجيه بعض التعليمات الفنية، وتحديد مهام اللاعبين قبل انطلاق المران. وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال بالفريق فقرة تدريبات بدنية مطولة للاعبي الفريق مع بداية المران الجماعي، واشتمل المران البدني على فقرات تدريبية متنوعة، قبل أن ينتظم اللاعبون في تدريبات الكرة.
يورجن كلوب

كلوب: أتليتكو لن يقدم لنا أي هدايا اليوم

يتوقع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أن يجد فريقه مباراة صعبة للغاية أمام أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، وذلك حين يحل الليفر ضيفا على الروخيبلانكوس في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب واندا متيروبوليتانو. وقال مدرب ليفربول في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بعض من أفضل المباريات التي لعبناها كانت مباريات خارج ملعبنا، كانت مواجهة بايرن ميونيخ الموسم الماضي واحدة من أفضل المباريات التي شهدتها على الإطلاق".
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الأهلى- وطلائع- الجيش (6)

استعدادا للزمالك.. الأهلي يخوض مرانه الأول بالإمارات

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب نادي الوحدة الإماراتي، استعدادًا لموقعة الزمالك يوم الخميس المقبل في بطولة السوبر المصري، حيث بدأ المران بعقد جلسة من رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، وحرص السويسري على توجيه بعض التعليمات الفنية، وتحديد مهام اللاعبين قبل انطلاق المران. وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال بالفريق فقرة تدريبات بدنية مطولة للاعبي الفريق مع بداية المران الجماعي، واشتمل المران البدني على فقرات تدريبية متنوعة، قبل أن ينتظم اللاعبون في تدريبات الكرة.
الزمالك

الزمالك يكشف سر طلب تأجيل قمة الدوري

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، جاهزية فريقه لخوض لقاء كأس السوبر المصري أمام الأهلي يوم الخميس المقبل بالإمارات، حيث قال أمير في تصريحات تليفزيونية إن بطولة السوبر المصري إحدى 5 بطولات ينافس عليها الزمالك هذا الموسم، موضحا أن الأبيض سيركز عليها بغض النظر عن نتيجة لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي. وأضاف: "طالبنا بتأجيل لقاء الأهلي في قمة الدوري المقرر له يوم 24 فبراير الجاري لسبب واحد وهو ضرورة توحيد معايير تأجيل المباريات، واتحاد الكرة سبق أن أعلن تأجيل مباراتين للأهلي والزمالك لوجود ارتباطات في دوري أبطال إفريقيا".
رمضان صبحي

الأهلي يسافر إلى الإمارات لخوض السوبر

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري رنيه فايلر، إلى الإمارات، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصري، المقرر إقامتها يوم الخميس القادم، على ملعب استاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى. وشهدت بعثة الأهلى حفاوة كبيرة من قبل العاملين والمترددين على مطار القاهرة الدولي، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم، ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، في الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين.
الاهلي- والمصري (5)

الأهلي يكتسح المصري ويواصل سلسلة الانتصارات

واصل فريق الأهلي سلسلة الانتصارات، بالفوز على نظيره المصري، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. علي معلول، سجل هدف التقدم للأهلي، وأضاف جونيور جاي، الهدف الثاني، واختتم محمود كهربا ثلاثية الأحمر الذي رفع المارد الأحمر رصيده إلى 45 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة المحلية، بفارق 13 نقطة عن المقاولون العرب، أقرب ملاحقيه، علمًا أن الأخير لعب مباراتين أكثر، في المقابل تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز العاشر.
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