الزمالك: غير منطقي إقامة قمة الدوري في موعدها

تحرير:علي الزيني ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٠ م

الزمالك

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اقتراب نفاد تذاكر جماهير الأبيض لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي، والمقرر لها في السابعة مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. جاء ذلك في تصريحات عبر قناة ناديه، قائلا: "بدأ طرح تذاكر جماهير الزمالك منذ 10 أيام، لكنها لم تنفد حتى الآن، واقتربت التذاكر من النفاد، حيث كان يتبقى 8 آلاف تذكرة، وتم بيع 7 آلاف، لا توجد أزمة كما تردد عبر السوشيال ميديا، احذروا من مثل هذه الفتن، لذلك هناك مسؤولية من مجلس الإدارة لتجاوزها، كرة القدم خُلقت من أجل الجمهور".

وأضاف، قائلا: "ليس كل ما يتم نقله عن ملف تذاكر السوبر حقيقيا، احذروا السوشيال ميديا والصفحات التي تتاجر بالجماهير لكسب تعاطف الناس، تردد أكثر من مرة أن فرجاني ساسي هرب من النادي، لكنه مستمر". وواصل قائلا: "مع احترامي للجميع، من حقك عدم تشجيع الأهلي في إفريقيا، لكن لا تعلن ذلك عبر وسائل الإعلام، كرة