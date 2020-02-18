ناصر البرنس يُهاجم محمد رمضان: «مش هسيب حقي» (فيديو)
تحرير:محمد أبو زيد
١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤١ م
محمد رمضان
وجه ناصر البرنس، صاحب مطعم "كبدة البرنس"، انتقادات للفنان محمد رمضان والمنتج الخاص به، لتصويرهم فيديو كليب داخل مطعمه الخاص دون الاستئذان منه.
وقال "البرنس" في فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دلوقتي أنا كنت في البيت وسمعت خبر إن النجم محمد رمضان جايلي المطعم.. فقولت طبعًا رحبوا بيه واعملوله ترابيزة عليها 20 فرد وببص على الكاميرات لقيت كاميرات رهيبة حوالي 7 أو 8 كاميرات موجودين فقولت هو في إيه؟.. يعنى أنا بعت واحد يصور وعندي كاميرات فى المطعم وقولت هصور".
وأضاف: "فجأة لقيت 7 أو 8 كاميرات في الفيديوهات اللى هتشوفوها معايا حاجة غريبة واستغربت وقولت في حاجة.. وكلمت المنتج بتاعه طارق نجارة، فبقوله أنتوا بتعملوا فيديو كليب يا أستاذ طارق أو بتعملوا حاجة لمسلسل البرنس الجديد فقالي متتكلمش في الموضوع عشان متزعلش مني.. إيه متزعلش مني أنت بتهددني أنتوا بتيجوا
وأضاف: "فجأة لقيت 7 أو 8 كاميرات في الفيديوهات اللى هتشوفوها معايا حاجة غريبة واستغربت وقولت في حاجة.. وكلمت المنتج بتاعه طارق نجارة، فبقوله أنتوا بتعملوا فيديو كليب يا أستاذ طارق أو بتعملوا حاجة لمسلسل البرنس الجديد فقالي متتكلمش في الموضوع عشان متزعلش مني.. إيه متزعلش مني أنت بتهددني أنتوا بتيجوا تصوروا الناس بالعافية يعني أو أنتم جايين تاخدوا المحل كده من غير ما تستأذنوا من صاحب المحل وصاحب البراند".
وتابع البرنس: "فى نجوم كتير بتجيلى نجوم عريقة وبيصوروا وبنعمل معاهم فيديو وبنستأذنهم قبل ما نعمل مقدرش أعمل فيديو مع نجم قبل ما استأذنه عشان عيب أو لما أتصور معاه بستأذنه.. فدى أصول والبروتوكول الطبيعي اللى الناس ماشية عليه لكن أنت تيجي براندي أو تيجي تعمل هنا فيديو كليب وتنزله لاء أنا هرفع دعوى قضائية ومن حقي وبلدي تجيبلي حقي ومش هسيب حقي".
واستطرد: "محمد رمضان فوق دماغنا وكل حاجة بس دا عمل ولا صداقة في العمل.. فأنا دلوقتي في فيديوهات وهوريهالكو وهو بيعمل فيديو كليب وفيديوهات جيبتها من على الكاميرات اللى عندي في المحل 65 كاميرا".
واستكمل: "جيبت كله واتضح إنه هو فعلًا بيعمل فيديو كليب والمنتج بيهددني وبيقولي أنت هتزعل مني ليه هتزعل مني أنت بتهددني يعني.. لامؤاخذة يا نجم أنت متجيبش ناس تقعد تهدد في الناس ولا لاء.. أنت نجم وعالي أوي بس متهددش في الناس يعني إنك تيجي تصور في الناس بالعافية.. وأهو معايا الفيديوهات وتعالوا نتفرج عليها".