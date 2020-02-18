ناصر البرنس يُهاجم محمد رمضان: «مش هسيب حقي» (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤١ م

محمد رمضان

وجه ناصر البرنس، صاحب مطعم "كبدة البرنس"، انتقادات للفنان محمد رمضان والمنتج الخاص به، لتصويرهم فيديو كليب داخل مطعمه الخاص دون الاستئذان منه. وقال "البرنس" في فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دلوقتي أنا كنت في البيت وسمعت خبر إن النجم محمد رمضان جايلي المطعم.. فقولت طبعًا رحبوا بيه واعملوله ترابيزة عليها 20 فرد وببص على الكاميرات لقيت كاميرات رهيبة حوالي 7 أو 8 كاميرات موجودين فقولت هو في إيه؟.. يعنى أنا بعت واحد يصور وعندي كاميرات فى المطعم وقولت هصور".

وأضاف: "فجأة لقيت 7 أو 8 كاميرات في الفيديوهات اللى هتشوفوها معايا حاجة غريبة واستغربت وقولت في حاجة.. وكلمت المنتج بتاعه طارق نجارة، فبقوله أنتوا بتعملوا فيديو كليب يا أستاذ طارق أو بتعملوا حاجة لمسلسل البرنس الجديد فقالي متتكلمش في الموضوع عشان متزعلش مني.. إيه متزعلش مني أنت بتهددني أنتوا بتيجوا