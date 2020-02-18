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ناصر البرنس يُهاجم محمد رمضان: «مش هسيب حقي» (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤١ م
محمد رمضان
محمد رمضان
وجه ناصر البرنس، صاحب مطعم "كبدة البرنس"، انتقادات للفنان محمد رمضان والمنتج الخاص به، لتصويرهم فيديو كليب داخل مطعمه الخاص دون الاستئذان منه. وقال "البرنس" في فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دلوقتي أنا كنت في البيت وسمعت خبر إن النجم محمد رمضان جايلي المطعم.. فقولت طبعًا رحبوا بيه واعملوله ترابيزة عليها 20 فرد وببص على الكاميرات لقيت كاميرات رهيبة حوالي 7 أو 8 كاميرات موجودين فقولت هو في إيه؟.. يعنى أنا بعت واحد يصور وعندي كاميرات فى المطعم وقولت هصور".
وأضاف: "فجأة لقيت 7 أو 8 كاميرات في الفيديوهات اللى هتشوفوها معايا حاجة غريبة واستغربت وقولت في حاجة.. وكلمت المنتج بتاعه طارق نجارة، فبقوله أنتوا بتعملوا فيديو كليب يا أستاذ طارق أو بتعملوا حاجة لمسلسل البرنس الجديد فقالي متتكلمش في الموضوع عشان متزعلش مني.. إيه متزعلش مني أنت بتهددني أنتوا بتيجوا
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وحيد حامد: تعاقدت مع تامر مرسي على الجزء الثالث لـ«الجماعة»

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والدة حمو بيكا لهاني شاكر: «أنا آسفة ليك والقلم بيغلط»

كشفت والدة مغني المهرجانات حمو بيكا، عن المعاناة التي تعرض لها نجلها قبل غناء المهرجانات وأزمته مع نقابة المهن الموسيقية وقرار نقيبها هاني شاكر بمنعه من الغناء. وقالت والدة "بيكا" للإعلامية نهال طايل خلال ظهورها في برنامج تفاصيل على قناة المحور: "من صغره وهو شقيان طول عمري هو بالذات خايفة عليه لأن الدنيا مش مريحاه وأنا ربيتهم بالحلال وأبوهم شقي عليهم ونفسي أعرف الأستاذ هاني شاكر حاطط على إبني ليه أنا اتصلت بيه وتأسفت له وحلفته برحمة بنته، وابني عمره ما دخل قسم غير على إيد الأستاذ هاني شاكر".
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أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن إصابته بمرض في جدار المعدة يجعله يتعاطى حقنة سعرها 120 ألف جنيه. وقال "بيكا" للإعلامية نهال طايل خلال ظهوره في برنامج تفاصيل على قناة المحور: "اللي الجمهور مايعرفوش إني بتعالج أنا واخد إبرة تمنها 120 ألف جنيه عندي مرض بياكل في جدار المعدة هنا الناس شايفيني هيكل من برا بس ما يعرفوش كل واحد عنده إيه وربنا كبير الحمد لله أنا كل وقت بقول يارب". وعن حصوله على أموال كبيرة من وراء الأغاني، قال "بيكا": "ما هو لو كل واحد جاب الأرقام دي أنا هبقى أغنى واحد في العالم".
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قبل أسابيع قليلة من موعد محاكمتها بتهمة الاعتداء على صديقها السابق «لويس بيرتون»، عثرت عائلة الممثلة العالمية «كارولين فلاك»، على جثتها داخل شقتها في مدينة لندن الإنجليزية. وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن عائلة الممثلة صاحبة الـ40 عاما، عثروا على جثتها داخل شقتها بعد ساعات قليلة من انتحارها، إذ أبرزت الصحيفة البريطانية في تقريرها، احتفال صديقها لاعب كرة التنس الشهير بعيد الحب، ونشر صورة تجمعهما وكتب عليها «عيد حب سعيد، بحبك».
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