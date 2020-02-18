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العناني يبحث مع مسؤولي «CNN» خطة الترويج للسياحة المصرية

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٤ م
العناني
العناني
بحث الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مع مروان كاي مسئول الشئون التجارية لشبكة CNN العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، وسند قاسم مدير إدارة علاقات العملاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ما ستقوم به الشبكة خلال الفترة المقبلة للترويج للمقصد السياحي المصري من خلال الشراكة التي كانت قد أطلقتها وزارة السياحة والآثار مع الشبكة في مايو الماضى.
وعرض مسئولو الشبكة، خلال الاجتماع الذي حضره المهندس احمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الأعمال الترويجية التي قامت الشركة بتنفيذها مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الفترة الماضية.وناقش اللقاء، ضرورة تطويع المواد الترويجية التي ستقوم الشبكة بانتاجها خلال الفترة المقبلة
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السيسي يوجه بالتعامل الحاسم في ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي في نطاق مختلف المحافظات، والتعامل الحاسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة، وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تكثيف العمل وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات، مؤكدا أن الإزالات يتعين أن تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون.
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وزير الأوقاف: الإرهاب أسرع انتشارا وأكثر فتكا من الفيروسات القاتلة

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في البحرين الأحمر والمتوسط.. الرافال وF16 المصرية يحلقان فوق «شارل ديجول»

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريبًا جويًّا عابرًا (ADEX) بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، أثناء وجود حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) بالبحر المتوسط، وبمشاركة عدد من طائرات الرافال و(إف- 16) المصرية.
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كيف احتفلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمئويتها؟

اختتمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أمس احتفالاتها ببدء مئويتها الثانية في حرم الجامعة بالقاهرة الجديدة، بعد احتفالها فبراير الماضي بتاريخها، احتفلت هذا الأسبوع بالتركيز على خططها المستقبلية في المائة عام المقبلة، تحت شعار "أنت المستقبل". وشهدت الجامعة احتفال "ليالي المئوية"، والذي شمل معرضًا بعنوان "مستقبل التصميم- ماذا بعد" ضم أعمال مواهب شابة من طلاب الجامعة، بالإضافة إلى طلاب من جامعات مرموقة في المنطقة العربية. كما شهد الحضور فيديو المئوية الجديدة، وعرض ثلاثي الأبعاد يصور مستقبل الهندسة المعمارية، وإطلاق الألعاب النارية.
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طيران اليابان: قد نخسر 1.23 مليار دولار بسبب كورونا

رجحت منظمة الطيران المدني الدولي أن اليابان قد تخسر 1.29 مليار دولار من إيرادات السياحة في الفترة من يناير إلى مارس هذا العام بسبب قيود الطيران الدولية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة أرجعت تقديرها إلى قلة نسبة عدد المسافرين الصينيين جواً ، كما أن مدينة ووهان بوسط الصين كانت في مركز تفشي المرض.
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عقبات السياحة والمتحف الكبير.. ماذا طلب السيسي من الحكومة؟

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، مع كلًا من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية.
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الآثار تقرر معاملة الطلاب الوافدين معاملة المصريين

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، على معاملة الطلاب الوافدين معاملة الطلاب المصريين في أسعار تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وذلك ليكونوا بمثابة سفراء لدولهم مما يساهم في الترويج لمصر بالخارج، ويأتي هذا القرار في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقت مبادرة "ادرس في مصر" لتشجيع الطلاب الوافدين على الدراسة في الجامعات المصرية. كما تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، على زيارة المواقع الأثرية.
الكشف- الأثري -في -تونا -الجبل- بالمنيا (3)

10 آلاف تمثال أوباتشي و16 مقبرة.. تفاصيل الكشف الأثري في تونا الجبل

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، كشف جديد لبعثة الحفائر المصرية في موسمها الثالث الذي بدأ في أغسطس 2019، بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا، وهو عبارة عن 10 آلاف تمثال أوباتشي، 16 مقبرة، 20 تابوت، 8 مجموعات من الأواني الفخارية مختلفة الأشكال والانواع، مشيرا إلى أن المنيا ما زال في جعبتها الكثير والكثير من الآثار التي لم تكتشف بعد، والكشف الأخير هو الأول خلال عام 2020، والرابع على التوالي بالمحافظة خلال المواسم الثلاث لبعثة الحفائر المصرية.
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