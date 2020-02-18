العناني يبحث مع مسؤولي «CNN» خطة الترويج للسياحة المصرية

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٤ م

العناني

بحث الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مع مروان كاي مسئول الشئون التجارية لشبكة CNN العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، وسند قاسم مدير إدارة علاقات العملاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ما ستقوم به الشبكة خلال الفترة المقبلة للترويج للمقصد السياحي المصري من خلال الشراكة التي كانت قد أطلقتها وزارة السياحة والآثار مع الشبكة في مايو الماضى.

وعرض مسئولو الشبكة، خلال الاجتماع الذي حضره المهندس احمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الأعمال الترويجية التي قامت الشركة بتنفيذها مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الفترة الماضية.وناقش اللقاء، ضرورة تطويع المواد الترويجية التي ستقوم الشبكة بانتاجها خلال الفترة المقبلة