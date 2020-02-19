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سعر الدولار اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.57 جنيه، ونحو 15.67 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك المصري الخليجي نحو15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك مصر إيران، وبنك قناة السويس، والمصرف العربي الدولي نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.وسجل
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دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والمصرف العربي الدولي بواقع 3 قروش ليسجل أيضًا نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء.
البنك-المركزى-المصرى

قبل اجتماع المركزي غدًا.. ما مصير أسعار الفائدة؟

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفضها على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي وخفض البنوك المركزية العالمية سعر الفائدة جراء تفشي فيروس كورونا في الصين. وقررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال أولى اجتماعات اللجنة مع بداية عام 2020، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.
خط-غاز

البترول تدرس إنشاء شرطة لمنع سرقات المواد البترولية

تدرس وزارة البترول والثروة المعدنية حاليا مقترحا جديدا بالتعاون مع وزارة الداخلية لإنشاء إدارة جديدة تحمل اسم الإدارة العامة لشرطة البترول وتأمين خطوط نقل المنتجات البترولية، وذلك بعد تكرار حوادث ووقائع سرقات خطوط المواد البترولية من عدة مناطق على مستوى الجمهورية وبخاصة مناطق الوجه البحرى التى تتزايد فيها ظاهرة التعدى على الخطوط وسرقتها يوما تلو الآخر، مما وضع مسئولى وقيادات شركات البترول المختلفة فى موقف مزعج. ووفقا لمصدر بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية، فإن وزارة البترول قامت بدراسة المقترح..
دولار

التخطيط: سجلنا أعلى قيمة لتحويلات المصريين بالخارج

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول للعام المالي 2019-2020، حتى وصلت إلى 6.71 مليار دولار، وهي أعلى قيمة تحويلات العاملين بالخارج، بارتفاع قدره 14% مقارنة بالربع الأول عام 2018-2019، ويرجع هذا إلى ارتفاع ثقة المواطنين المغتربين في الاقتصاد بعد التحسن الملحوظ في مؤشراته. جاء ذلك خلال عرضها لأهم المؤشرات الاقتصادية في الاجتماع الأسبوعي اليوم لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
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الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.60 جنيه، ونحو 15.70 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك بلوم ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 16 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.64 جنيه، ونحو 15.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، وبنك عودة، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 15 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.64 جنيه، ونحو 15.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، وبنك عودة، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 13 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
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