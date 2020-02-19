الأرصاد: اليوم طقس شديد البرودة.. وسقوط أمطار

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٦ ص

أمطار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في إقليم القاهرة الكبرى، أما بالنسبة لإقليم الوجه البحري فيشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، بينما تشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح نشطة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا باردا نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة إلى غزيرة ورياحا معتدلة، بينما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة على جنوب سيناء ورياحا نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.بينما يشهد شمال الصعيد