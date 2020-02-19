انطلاق الحوار المجتمعى لرؤية مصر 2030 خلال أسابيع

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٩ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين. وخلال اللقاء أوضحت السعيد، أن رؤية مصر 2030 تعد من أهم الملفات التى تعمل عليها وزارة التخطيط، والتي تأتي متناسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى التحديات والتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية التي تحدث من فترة لأخرى مما يتطلب مراجعة وتحديث للرؤية؛ التي سيتم إطلاق الحوار المجتمعي لها خلال أسابيع قليلة.

وأشارت السعيد إلى أن الحوار المجتمعى لرؤية مصر 2030 من شأنه العمل على زيادة وعى المواطنين تجاه الرؤية وخطط الدولة، ويعزز من الفكر التشاركي مع شركاء التنمية المختلفين سواء القطاع الخاص، المجتمع المدنى، الشباب، المرأة الأكاديميين وغيرهم. وأضافت السعيد أنه يتم بذل المزيد من الجهد من أجل العمل على توطين