انعقاد الاجتماع الأول للمركز الديموجرافي خلال أيام

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية المركز الديموجرافي بالقاهرة الذى يعد أول مركز اقليمى للدراسات والبحوث السكانية، خاصة فى هذا الوقت الذى تمثل فيه الزيادة السكانية تحديًا كبيرًا بعد وصول عدد السكان فى مصر إلى 100 مليون نسمة، مشيرة إلى عقد المركز الاجتماع الأول لمجلس إدارته خلال أيام. جاء ذلك خلال لقائها بالدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين. وحول صندوق مصر السيادي قالت السعيد، إن الصندوق يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات.

كما نوهت وزيرة التخطيط خلال اللقاء عن المجلس القومي للأجور والذي يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وهو ما يساعد على تشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، كما يختص المجلس بوضع السياسات