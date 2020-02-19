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حياة أطفال العالم في خطر.. امنعوا الوجبات السريعة

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٧ ص
الوجبات السريعة - صورة أرشيفية
الوجبات السريعة - صورة أرشيفية
حذرت الأمم المتحدة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، من أن صحة الأطفال فى العالم أجمع تواجه خطرا محدقا بسبب عوامل عدة مثل التغير المناخى والوجبات السريعة وتسويق التبغ، مشددة على أنه ليست هناك أى دولة تحمى مستقبل أطفالها كما ينبغى . ووفقا لما نشره موقع الرؤية الإماراتي، قال معدو التقرير الذي نشر في دورية "ذى لانسيت" الطبية البريطانية، إنه على الرغم من التحسينات التي طرأت على صحة الأطفال والمراهقين على مدى 20 عاما الماضية، إلا أن التقدم وصل إلى حده، ومن المتوقع أن يتخذ اتجاها معاكسا.
وحذر معدو التقرير من أن جميع الأطفال في العالم يواجهون حاليا أخطارا تهدد حياتهم بسبب تغير المناخ والضغوط التجارية.وأعد التقرير وعنوانه "توفير مستقبل لأطفال العالم"، مجموعة من 40 خبيرا مستقلا في مجال صحة الطفل من جميع أنحاء العالم، شكلتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وخلصت
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عايز-تقاوم-الأمراض--تسلّح-بالبطاطا

لمرضى السكري.. البطاطا طعام صحي ولكن!

يعتبر السكري من الأمراض المزمنة، التي يجب التعايش معها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، لذا ينصح خبراء التغذية بتناول أطعمة منخفضة السكريات. على سبيل المثال اللحوم والخضراوات غير النشوية -البنجر والقرنبيط والكرفس والخيار والباذنجان والكرنب واللفت والخس والفجل والمشروم والطماطم- إضافة إلى منتجات الألبان والمكسرات والزيوت، على سبيل المثال زيت الزيتون وزيت جوز الهند، ولكن هل تعتبر البطاطا طعاما صحيا لمرضى السكري؟، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
الشاي-الأخضر-والحمل

كوب من الشاي الأخضر يحمي من مرض الكبد الدهني

توجد العديد من الأبحاث والدراسات، التي توضح أهمية الشاي الأخضر، وتحدثنا مسبقًا عن الفوائد الصحية والعلاجية، عند تناول كوب منه في الصباح، على سبيل المثال يخفض مستوى الكوليسترول الضار بالجسم، ويحمي من الإصابة بمرض السكري، ويحافظ على الشرايين والأوعية الدموية، ويضبط معدلات ضغط الدم بالجسم، وآخر ما جاءت به الدراسات أنه يعمل بفاعلية كبيرة في التقليل من دهون الكبد، بنسبة تصل إلى 75%، لذا عليك بادراجه في نظامك الغذائي، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
فواكه تساعد على فقدان الوزن

التفاح وفوايده| 5 طرق لإدراجه في نظامك الغذائي

الفواكه بشكل عام غنية بالعناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، كما تساعد على فقدان سريع للوزن، وتضمن لك عملية هضم صحية، بجانب الوقاية من الأمراض السرطانية، وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، والتقليل من خطر تكون الحصوات داخل الكلى، وبالنسبة للتفاح، فيعتبر من أهم الفواكه، التي يجب استهلاكها بانتظام، وإذا كنت تشعر بالملل، يمكنك ادراجه في نظامك الغذائي، على سبيل المثال أضف التفاح إلى الشوفان، كما أن الزبادي بالتفاح خيار مثالي، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
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سرطان-البنكرياس

الصحة العالمية: السرطان سيزداد بنسبة 81% في 2040

توقعت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، أصدرته اليوم الثلاثاء، ازدياد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول العام 2040 وذلك في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، بسبب عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية، محذرة من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان على مدى العقدين المقبلين. ووفق موقع "سكاي نيوز" في العام 2018، سجلت منظمة الصحة العالمية 18.1 مليون حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم.
فقدان الوزن

التوقف عن الوجبات السريعة لا يعني فقدان الوزن!

نبحث عن خطط سريعة وفعالة لفقدان الوزن، وفي وقت انتشرت به الأنظمة الغذائية الفعالة، نحاول اختيار ما يناسب أجسامنا، مع تجنب بعض الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الكيلو جرامات، ومن بينها الوجبات السريعة الغنية بالدهون، حيث أنها من أكثر الأطعمة، التي يحذر الأطباء من تناولها، ولكن بعض الأشخاص لا يفقدون وزنهم، حتى بعض تجنب "الديليفري"، هل توجد أسباب لذلك؟ وجد خبراء التغذية بعض من العوامل التي تجعلك محتفظًا بوزنك الزائد، نقلًا عن الموقع الأمريكي "livestrong".
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