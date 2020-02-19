حياة أطفال العالم في خطر.. امنعوا الوجبات السريعة

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٧ ص

الوجبات السريعة - صورة أرشيفية

حذرت الأمم المتحدة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، من أن صحة الأطفال فى العالم أجمع تواجه خطرا محدقا بسبب عوامل عدة مثل التغير المناخى والوجبات السريعة وتسويق التبغ، مشددة على أنه ليست هناك أى دولة تحمى مستقبل أطفالها كما ينبغى . ووفقا لما نشره موقع الرؤية الإماراتي، قال معدو التقرير الذي نشر في دورية "ذى لانسيت" الطبية البريطانية، إنه على الرغم من التحسينات التي طرأت على صحة الأطفال والمراهقين على مدى 20 عاما الماضية، إلا أن التقدم وصل إلى حده، ومن المتوقع أن يتخذ اتجاها معاكسا.

وحذر معدو التقرير من أن جميع الأطفال في العالم يواجهون حاليا أخطارا تهدد حياتهم بسبب تغير المناخ والضغوط التجارية.وأعد التقرير وعنوانه "توفير مستقبل لأطفال العالم"، مجموعة من 40 خبيرا مستقلا في مجال صحة الطفل من جميع أنحاء العالم، شكلتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وخلصت