6.3% تراجعًا في صادرات القطن المصري خلال 2019
تحرير:رنا عبد الصادق
١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص
القطن المصري
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة ربع السنوية للقطن الربع الأول (سبتمبر/نوفمبر) للموسم الزراعي 2019-2020.
وقال الجهاز، إن إجمالى صادرات القطن بلغت 3.114ألف قنطار مترى خلال الفترة (سبتمبر/نوفمبر 2019 ) مقابل 1.186 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 6.38% نتيجة لانخفاض إنتاج القطن.
وبلغ إجمالى كميـة المستهلك من الأقطان المحلية 3.29 ألف قنطار مترى خلال الـفترة (سبتمبر/ نوفمبر 2019 ) مقابل 7.25 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة زيادة قدرها 1.14% وذلك لزيادة الإنتاج.
وأوضح جهاز الإحصاء، أن كمية الأقطان التى تم حلجها بلغت نحو 5.388 ألف قنطار متري خلال الفترة (سبتمبر/نوفمبر 2019 ) مقابل 2.573 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قـدرها 3.32% نتيجة لانحفاض المحلوج من القطن.وكانت قد ارتفعت صادرات مصر من القطن خلال الموسم الماضي 2018 – 2019، بنسبة
وأوضح جهاز الإحصاء، أن كمية الأقطان التى تم حلجها بلغت نحو 5.388 ألف قنطار متري خلال الفترة (سبتمبر/نوفمبر 2019 ) مقابل 2.573 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قـدرها 3.32% نتيجة لانحفاض المحلوج من القطن.
وكانت قد ارتفعت صادرات مصر من القطن خلال الموسم الماضي 2018 – 2019، بنسبة 60% مقارنة بالموسم السابق له، بحسب بيانات إتحاد مصدري الأقطان.
وبلغ إجمالي القطن المصدر الموسم الماضي نحو 1.8 مليون قنطار من القطن (88 ألف طن)، مقابل نحو1.1 مليون قنطار (بنحو 55 ألف قنطار) في الموسم السابق له.
وارتفع إنتاج محصول القطن في مصر من 1.4 مليون قنطار في الموسم 2017-2018، إلى 2.5 مليون قنطار من القطن الموسم الماضي، بسبب زيادة المساحة المزروعة من القطن.