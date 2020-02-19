6.3% تراجعًا في صادرات القطن المصري خلال 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص

القطن المصري

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة ربع السنوية للقطن الربع الأول (سبتمبر/نوفمبر) للموسم الزراعي 2019-2020. وقال الجهاز، إن إجمالى صادرات القطن بلغت 3.114ألف قنطار مترى خلال الفترة (سبتمبر/نوفمبر 2019 ) مقابل 1.186 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 6.38% نتيجة لانخفاض إنتاج القطن. وبلغ إجمالى كميـة المستهلك من الأقطان المحلية 3.29 ألف قنطار مترى خلال الـفترة (سبتمبر/ نوفمبر 2019 ) مقابل 7.25 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة زيادة قدرها 1.14% وذلك لزيادة الإنتاج.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن كمية الأقطان التى تم حلجها بلغت نحو 5.388 ألف قنطار متري خلال الفترة (سبتمبر/نوفمبر 2019 ) مقابل 2.573 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قـدرها 3.32% نتيجة لانحفاض المحلوج من القطن.وكانت قد ارتفعت صادرات مصر من القطن خلال الموسم الماضي 2018 – 2019، بنسبة