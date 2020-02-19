سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

6.3% تراجعًا في صادرات القطن المصري خلال 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص
القطن المصري
القطن المصري
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة ربع السنوية للقطن الربع الأول (سبتمبر/نوفمبر) للموسم الزراعي 2019-2020. وقال الجهاز، إن إجمالى صادرات القطن بلغت 3.114ألف قنطار مترى خلال الفترة (سبتمبر/نوفمبر 2019 ) مقابل 1.186 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 6.38% نتيجة لانخفاض إنتاج القطن. وبلغ إجمالى كميـة المستهلك من الأقطان المحلية 3.29 ألف قنطار مترى خلال الـفترة (سبتمبر/ نوفمبر 2019 ) مقابل 7.25 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة زيادة قدرها 1.14% وذلك لزيادة الإنتاج.
وأوضح جهاز الإحصاء، أن كمية الأقطان التى تم حلجها بلغت نحو 5.388 ألف قنطار متري خلال الفترة (سبتمبر/نوفمبر 2019 ) مقابل 2.573 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قـدرها 3.32% نتيجة لانحفاض المحلوج من القطن.وكانت قد ارتفعت صادرات مصر من القطن خلال الموسم الماضي 2018 – 2019، بنسبة
اقرأ المزيد
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والمصرف العربي الدولي بواقع 3 قروش ليسجل أيضًا نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء.
البنك-المركزى-المصرى

قبل اجتماع المركزي غدًا.. ما مصير أسعار الفائدة؟

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفضها على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي وخفض البنوك المركزية العالمية سعر الفائدة جراء تفشي فيروس كورونا في الصين. وقررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال أولى اجتماعات اللجنة مع بداية عام 2020، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.
خط-غاز

البترول تدرس إنشاء شرطة لمنع سرقات المواد البترولية

تدرس وزارة البترول والثروة المعدنية حاليا مقترحا جديدا بالتعاون مع وزارة الداخلية لإنشاء إدارة جديدة تحمل اسم الإدارة العامة لشرطة البترول وتأمين خطوط نقل المنتجات البترولية، وذلك بعد تكرار حوادث ووقائع سرقات خطوط المواد البترولية من عدة مناطق على مستوى الجمهورية وبخاصة مناطق الوجه البحرى التى تتزايد فيها ظاهرة التعدى على الخطوط وسرقتها يوما تلو الآخر، مما وضع مسئولى وقيادات شركات البترول المختلفة فى موقف مزعج. ووفقا لمصدر بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية، فإن وزارة البترول قامت بدراسة المقترح..
دولار

التخطيط: سجلنا أعلى قيمة لتحويلات المصريين بالخارج

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول للعام المالي 2019-2020، حتى وصلت إلى 6.71 مليار دولار، وهي أعلى قيمة تحويلات العاملين بالخارج، بارتفاع قدره 14% مقارنة بالربع الأول عام 2018-2019، ويرجع هذا إلى ارتفاع ثقة المواطنين المغتربين في الاقتصاد بعد التحسن الملحوظ في مؤشراته. جاء ذلك خلال عرضها لأهم المؤشرات الاقتصادية في الاجتماع الأسبوعي اليوم لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
اقرأ المزيد من الأخبار
بطالة

الإحصاء: ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 8%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، السبت، ارتفاع معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي، الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019، إلى 8%، في مقابل نحو 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019. ويعد هذا الارتفاع هو الثاني خلال العام الماضي بعدما ارتفع المعدل في الربع الثالث من العام. وبحسب جهاز الإحصاء، فقد سجل معدل البطالة انخفاضًا خلال الربع الرابع من العام الماضي مقابل نفس الفترة في عام 2018، حيث سجل وقتها 8.9%. وانخفض معدل البطالة إلى 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019، مقابل نحو 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019.
خط الغاز بين الأردن وإسرائيل

4.5% زيادة في حجم صادرات مصر من المنتجات البترولية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي صادرات مصر من المنتجات البترولية بلغ نحو 4907 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 4694 مليون دولارخلال عام 2018، بنسبة ارتفاع قيمته 4.54%. وأوضح جهاز الإحصاء، أن أعلى البنود البترولية تركزت في غاز طبيعي مسيل، حيث بلغ 1236 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 497 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قيمتها 148.7%. وأشار الجهاز إلى أن إجمالى واردات مصر من المنتجات البترولية بلغ نحو 9429 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 12313 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة انخفاض قيمتها 23.4 %.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]