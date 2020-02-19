الأهلى بالأحمر والزمالك بالأزرق فى السوبر
١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ ص
الأهلى والزمالك
انتهى الاجتماع الفني لمباراة السوبر، الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، بحضور ممثلي الفريقين، بملعب محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، علمًا بأن اللقاء سيقام مساء الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.
وسيقود اللقاء طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، وسيعاونه كل من سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا، فيما يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو (VAR)، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
وتقرر أن يرتدي الأهلي قميصه الأحمر والشورت الأبيض، فيما يرتدي حارسه اللون البنفسجي، وسيخوض الزمالك المباراة بزيه البديل، الأزرق، فيما يرتدي حارسه اللون الأصفر.ويملك الأهلي ميزة التفوق التاريخي في السوبر برصيد 11 لقبا بينما حقق الأبيض الفوز باللقب 3 مرات فقط، فيما يأتي بعدهما ناديا المقاولون العرب وحرس
وتقرر أن يرتدي الأهلي قميصه الأحمر والشورت الأبيض، فيما يرتدي حارسه اللون البنفسجي، وسيخوض الزمالك المباراة بزيه البديل، الأزرق، فيما يرتدي حارسه اللون الأصفر.
ويملك الأهلي ميزة التفوق التاريخي في السوبر برصيد 11 لقبا بينما حقق الأبيض الفوز باللقب 3 مرات فقط، فيما يأتي بعدهما ناديا المقاولون العرب وحرس الحدود بواقع لقب لكل منهما، علمًا بأن أندية الإسماعيلي وإنبي والمصري وغزل المحلة شاركت في السوبر لكنها لم تنجح في التتويج به.
ويعتبر الأهلي، هو أكثر الفرق مشاركة في السوبر بواقع 13 مرة، خسر منها مرتين عامي 2009 أمام حرس الحدود (2-0)، و2017 أمام الزمالك بركلات الترجيح، كما واجه الأهلي غريمه الزمالك 6 مرات في السوبر، فاز الأحمر 5 مرات منها مرتين بركلات الترجيح وفاز الزمالك مرة وحيدة بركلات الترجيح.