الأهلى بالأحمر والزمالك بالأزرق فى السوبر

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ ص

الأهلى والزمالك

انتهى الاجتماع الفني لمباراة السوبر، الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، بحضور ممثلي الفريقين، بملعب محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، علمًا بأن اللقاء سيقام مساء الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة. وسيقود اللقاء طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، وسيعاونه كل من سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا، فيما يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو (VAR)، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

وتقرر أن يرتدي الأهلي قميصه الأحمر والشورت الأبيض، فيما يرتدي حارسه اللون البنفسجي، وسيخوض الزمالك المباراة بزيه البديل، الأزرق، فيما يرتدي حارسه اللون الأصفر.ويملك الأهلي ميزة التفوق التاريخي في السوبر برصيد 11 لقبا بينما حقق الأبيض الفوز باللقب 3 مرات فقط، فيما يأتي بعدهما ناديا المقاولون العرب وحرس