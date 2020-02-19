فايلر: رمضان غير جاهز للقمة.. وأتحمل المسؤولية كاملة

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ ص

فايلر

حسم المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقف الثنائي رمضان صبحي ومحمد مجدي "أفشة" من خوض لقاء الزمالك غداً الخميس في مباراة السوبر التي تقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك حسبما أفاد في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء. وأوضح المدرب السويسري أن مباراة السوبر لها حسابات خاصة بعيداً عن الدوري وأيضاً عن تتويج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، وأكد رينيه فايلر أن اتباع سياسة التدوير أمر ضروري لمواجهة ضغط اللقاءات موضحاً أنه لا مقارنة بين لقاء الغد ومباراة الفريقين في بداية الموسم لأن لكل مواجهة ظروفها الخاصة.

وقال فايلر: "رمضان لن يتواجد في قائمة اللقاء لعدم الجاهزية ولكن أفشة جاهز، وأنا سعيد بالتواجد في الإمارات، ولا أستطيع كشف ملامح التشكيل ولكنني أتحمل المسؤولية كاملة وأختار 11 لاعبا فقط لخوض اللقاء".وعن مواجهة باتريس كارتيرون، قال: "كل الاحترام له ولكن أتعامل مع فريقين يتنافسان فالمباراة ليست بين مديرين

وقال فايلر: "رمضان لن يتواجد في قائمة اللقاء لعدم الجاهزية ولكن أفشة جاهز، وأنا سعيد بالتواجد في الإمارات، ولا أستطيع كشف ملامح التشكيل ولكنني أتحمل المسؤولية كاملة وأختار 11 لاعبا فقط لخوض اللقاء".



وعن مواجهة باتريس كارتيرون، قال: "كل الاحترام له ولكن أتعامل مع فريقين يتنافسان فالمباراة ليست بين مديرين فنيين، ونحن جاهزون للمواجهة ولست قلقاً من الزمالك".



من جانبه يرى شريف إكرامي، أن مواجهات القمة دائماً خارج الحسابات ولا ترتبط بأي نتائج سابقة، وأوضح أن كل قمة لها حسابات خاصة وتحضير مختلف للقيمة الكبيرة للمواجهة خاصة وأنهما فريقان عريقان.



وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يلعب فيها الأهلي أمام الزمالك في السوبر ولكن هناك من سيشاركون لأول مرة في القمة، وربما هناك من سيظهرون في السوبر للمرة الأولى أيضا لكن الفريق بأكمله جاهز.

