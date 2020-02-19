الصين: 2007 وفيات و74 ألف إصابة بسبب كورونا

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1749 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و136 حالة وفاة جديدة، أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2007 حالات، والإصابات المؤكدة إلى 74 ألفا و279 إصابة في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، مضيفة أنه من بين الوفيات، 132 حالة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) وحالة واحدة في كل من مقاطعات هيلونج جيانج وشاندونج وقوانج دونج وقويتشو.

وأضافت اللجنة أن 11 ألفا و977 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة و5 آلاف و248 شخصا يشتبه في إصابتهم بالفيروس، فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء 14 ألفا و376 شخصا، وتم تعقب 574 ألفا و418 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمرضى المصابين، لا يزال 135 ألفا و881 شخصا منهم تحت الملاحظة