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الصين: 2007 وفيات و74 ألف إصابة بسبب كورونا

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1749 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و136 حالة وفاة جديدة، أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2007 حالات، والإصابات المؤكدة إلى 74 ألفا و279 إصابة في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، مضيفة أنه من بين الوفيات، 132 حالة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) وحالة واحدة في كل من مقاطعات هيلونج جيانج وشاندونج وقوانج دونج وقويتشو.
وأضافت اللجنة أن 11 ألفا و977 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة و5 آلاف و248 شخصا يشتبه في إصابتهم بالفيروس، فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء 14 ألفا و376 شخصا، وتم تعقب 574 ألفا و418 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمرضى المصابين، لا يزال 135 ألفا و881 شخصا منهم تحت الملاحظة
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روسيا-والصين

روسيا تحبط عمليتين إرهابيتين ضد مؤسسات تعليمية

أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي عمليتين إرهابيتين ضد مؤسسات تعليمية في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم، واعتقل مراهقين وبحوزتهما عبوات ناسفة يدوية الصنع. وذكر بيان لجهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم الثلاثاء أنه جرى اعتقال المشتبه بهما، وهما من سكان مدينة كيرتش بالقرم ومن مواليد عامي 2003 و2004.
فيروس-كورونا (3)

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في هونج كونج إلى 62 حالة

ارتفعت حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هونج كونج إلى 62 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة إصابة جديدة اليوم. وذكرت إدارة الصحة في هونج كونج، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الحالة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 58 عاما ظهرت عليه أعراض الحمى والقشعريرة في الـ11 من فبراير الجاري، مضيفة أنه سافر إلى مدينة "زونغشان" الصينية وماكاو أثناء فترة حضانة المرض ولكن حالته مستقرة حاليا.
رئيس -افغانستان

أفغانستان: مستعدون للانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن بلاده مستعدة للانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية، حيث إن انسحاب حوالي 4000 جندي أمريكي لن يؤثر على الوضع في أفغانستان. وذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية أن الرئيس عقد اجتماعا تشاوريا ثانيا مع المسؤولين العسكريين والقادة حول اتفاق سلام محتمل، إذ تشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية تقتربان من إعلان اتفاق في غضون أيام، قد يمهد الطريق لمحادثات سلام بين الأطراف الأفغانية المختلفة وبالتالي انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
بسبب-الأمطار- إجلاء 800 ألف-شخصًا-في اليابان (2)

ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في اليابان إلى 518

ارتفعت حصيلة الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليابان إلى 518 حالة بعد إصابة خمسة آخرين بالفيروس. وقالت وزارة الصحة والعمل والرعاية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، إن الاختبارات الطبية لخمسة أشخاص أظهرت نتائج ايجابية للإصابة بالفيروس.
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كورونا

اليابان تسجل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في اليابان، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد. وأشارت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، إلى أنه تم تسجيل حالات الإصابة في مقاطعة "واكاياما" بغرب اليابان، وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في اليابان إلى 523 حالة. وكانت السلطات الصحية الصينية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين ليصل إلى 1868 شخصا.
فيروس-كورونا (2)

الصين: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 1113 شخصا

ارتفعت، اليوم الأربعاء، حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1113 شخصا، بعد أن أبلغت مقاطعة هوبي عن 94 حالة وفاة جديدة. وفي تحديثها اليومي للوضع المتعلق بانتشار الفيروس، أكدت اللجنة الصحية في هوبي أيضا تسجيل 1638 إصابة جديدة في المقاطعة التي تقع في وسط البلاد، والتي كانت البؤرة التي انتشر منها الفيروس في ديسمبر الماضي. وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد يشكل تهديدا خطيرا جدا للعالم.
فيروس-كورونا (2)

الصين: 1017 حالة وفاة و42 ألف مصاب بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد إلى 1017 وفاة و42 ألفا و708 إصابات مؤكدة حتى نهاية أمس الإثنين، موضحة أنها تلقت تقارير عن 2478 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، و108 حالات وفاة جديدة أمس، بواقع 103 حالات في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس)، وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين وهيلونغجيانغ وآنهوي وخنان، وأن 7 آلاف و333 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، فيما خرج 3 آلاف و998 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.
فيروس-كورونا (1)

الصين: 812 وفاة و37 ألف إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 812 وفاة و37 ألفا و251 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد، وذلك حتى نهاية أمس السبت، موضحة أنها تلقت تقارير عن 2656 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و89 حالة وفاة جديدة بنهاية يوم أمس، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي وحالتي وفاة في مقاطعة خنان إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من خبي وهيلونغجيانغ وآنهوي وشاندونغ وهونان ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.
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