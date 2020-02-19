كارتيرون لا يبحث عن رد الاعتبار أمام الأهلي

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٨ ص

باتريس كارتيرون

قلل باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، من أهمية الحديث حول سعيه لرد الاعتبار أمام فريقه السابق الأهلي، عندما يلتقي قطبا الكرة المصرية في كأس السوبر، غدا الخميس، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات. وقال كارتيرون، خلال المؤتمر الصحفي: "بالطبع أريد الفوز بلقبي الثاني مع الزمالك، لكني لا أبحث عن رد الاعتبار أمام الأهلي، لا يجب النظر للأمور هكذا، الأهلي فريق كبير ومنافس صعب، لم يخسر على مدار 15 مباراة بالدوري، وأنتظر مواجهته بفارغ الصبر، وأنا سعيد بتولي قيادة فرق كبرى في إفريقيا، مثل الأهلي والزمالك في مصر، والرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي".

وأكد أن فريقه يعيش أسبوعا صعبا للغاية، في ظل خوضه لمباراتين كبيرتين في بطولتين مختلفتين، إلى جانب رحلات السفر التي أرهقت اللاعبين، مضيفًا: "التتويج بالسوبر الإفريقي منح الفريق سعادة كبيرة، لكن بالطبع هناك تحضير ذهني، لإيقاف هذه الأفراح والفصل بين البطولتين".من جانبه أعرب مصطفى فتحي، جناح الزمالك،