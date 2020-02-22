الصينيون حائرون.. البحث وراء الأسباب الخفية لكورونا

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٠ م

فيروس الكورونا

فيروس كورونا ينتشر كل يوم بشكل كبير في العالم، وخاصة في مدينة ووهان الصينية، حيث سميت بمدينة الأشباح، بعد أن أغلقت تماما منذ الثالث والعشرون من يناير الماضي، وتوصل الأطباء والباحثون إلى أن ظهور الفيروس المميت، يرجع إلى المأكولات البحرية غير المعتادة، لذا ينصح بتجنب مثل هذه الأطعمة، للوقاية من الإصابة بالمرض.. وتعيش ووهان الآن في قلق دائم، فهم لا يجدون أملا في مدينتهم، وفي نفس الوقت أول رجل أُصيب بالفيروس ليس له صلة بالطعام من الأساس، إذا هل يوجد لغز؟

في الوقت الذي بدأ فيه المسؤولين في كين إعلان الطواريء، لتفشي فيروس كورونا، لوحظ أن أول مريض، كان رجلا قعيدا، يبلغ من العمر سبعين عاما، ولا يتحرك من السرير، نتيجة إصابته بالسكتة الدماغية والخرف، وليس له علاقة بسوق الطعام في ووهان، إضافة إلى ذلك، لم تظهر الاعراض على أفراد أسرته،فاعتقد الصينيون أنه يوجد