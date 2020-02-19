«كلم مصر» أول تطبيق إلكتروني لخدمة المصريين بالخارج

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٥ ص

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة - صورة أرشيفية

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، تحت شعار "كلم مصر"، ويعد أداة جديدة ومستحدثة للتواصل مع المصريين بالخارج، ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع المواطنين بالخارج، باستثمار واستخدام التقنيات الحديثة. من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن سعادتها بإطلاق التطبيق، قائلة إنه إضافة جديدة لوسائل الاتصال التي توفرها الوزارة من أجل المزيد من التواصل مع المصريين بالخارج.

وأضافت مكرم أنه يعد تأكيدا على رغبتنا في الاستجابة وتلبية مطالب مختلف شرائح المصريين بالخارج بدمج الخدمات المقدمة لهم في تطبيق واحد، وأن هدفنا خلال مرحلة الإعداد للتطبيق الإلكتروني أن تكون تجربة المصريين بالخارج في التعامل معه سهلة وسريعة وآمنة، مشيرة إلى أن هناك فريق متخصص ومتفانٍ يقدم الدعم الفني