رياضة

كلوب: قرار استبدال صلاح أمام أتليتكو تكتيكي

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
برر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، قراره باستبدال محمد صلاح مهاجم فريقه في مباراة أتليتكو مدريد رغم تأخر الريدز بهدف، علمًا بأن اللقاء إنتهى بفوز الروخيبلانكوس على الريدز، بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "استبدال صلاح كان بهدف إجراء بعض التعديلات التكتيكية فقط، ولست محبطًا من أداء اللاعبين، وفي الحقيقة رأيت في حياتي مباريات أسوأ بكثير من هذه المباراة، وأنا راضٍ تمامًا عما قدمه اللاعبون، وفي الواقع مشكلتنا الوحيدة كانت تكمن في غياب الحسم في الثلث الأخير فقط".
وواصل مدرب ليفربول: "لم أكن أتوقع أن تصل نسبة استحواذنا إلى 70%، ولكننا لم نتفاجأ من طريقة لعب أتليتكو. عندما تتقدم بهدف مبكر ويتفوق الخصم عليك من ناحية الاستحواذ على الكرة، فمن الطبيعي أن تركن إلى الدفاع بأكبر عدد من اللاعبين، وهذا ما فعلوه".وشدد يورجن كلوب : "نحن لم نخسر بخمسة أهداف، بل خسرنا بهدف
اقرأ المزيد
مارسيال 3

أسطورة مانشستر يونايتد ينتقد مارسيال

انتقد بول سكولز -أسطورة مانشستر يونايتد- أنطوني مارسيال، مهاجم فريقه، قائلا إنه يبدو وكأنه يحتاج لشخص يخبره كل دقيقتين أنه كمهاجم يجب أن يتواجد داخل منطقة الجزاء، وذلك على خلفية مستوى المهاجم الفرنسي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي. أنطوني مارسيال سجل هدفًا في انتصار مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 0 ضد مضيفه تشيلسي في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وشارك الفرنسي صاحب الـ24 عاما خلال الموسم الجاري في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 5 أخرى.
ميدو - مصر للمقاصة (2)

ميدو ينتقد موعد تدريب الزمالك الأخير قبل لقاء السوبر

انتقد أحمد حسام «ميدو» نجم نادي الزمالك السابق، موعد تدريب الفريق الأخير قبل مواجهة السوبر أمام الأهلي، وذلك بعد أن تدرب أبناء ميت عقبة ظهر اليوم الأربعاء مرانه الأخير قبل لقاء السوبر المحدد له السابعة مساء غد الخميس بالإمارات. وقال مدرب مصر للمقاصة السابق، لقناة أبو ظبي الرياضية: "علميا هذا خطأ وفي علم التدريب هذا خطأ ولم أر مثله في حياتي، حتى في دوري الأبطال يكون لديك فرصة للتدرب على ملعب المباراة يكون قبلها بيوم في نفس موعد اللقاء أو قبلها بساعتين وهذا منطقي".
بيتسو موسيماني (1)

مدرب صن داونز يُلمح لإراحة أونيانجو من أجل الأهلي

كشف بيتسو موسيماني، مدرب نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عن جاهزية حارسه الأوغندي دينيس أونيانجو بعدما تخلص من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا. وسقط أونيانجو متأثرًا بإصابة في الدقيقة 74 خلال مواجهة تشيبا يونايتد في الدوري يوم السبت، وفشل في استكمال مجريات المباراة ليخرج مصابًا. ويلعب صن داونز مساء اليوم الأربعاء ضد بلومفونتين سلتيك في الدوري، علمًا بأن الأهلي حدد في وقت سابق يوم 29 فبراير الجاري من أجل مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
يورجن كلوب

كلوب: أتليتكو لن يقدم لنا أي هدايا اليوم

يتوقع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أن يجد فريقه مباراة صعبة للغاية أمام أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، وذلك حين يحل الليفر ضيفا على الروخيبلانكوس في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب واندا متيروبوليتانو. وقال مدرب ليفربول في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بعض من أفضل المباريات التي لعبناها كانت مباريات خارج ملعبنا، كانت مواجهة بايرن ميونيخ الموسم الماضي واحدة من أفضل المباريات التي شهدتها على الإطلاق".
محمد-صلاح (1)

رد صادم من كلوب عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مشاركة نجمه محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى أنه لم يتواصل معه أحد من المنتخب أو اتحاد الكرة المصري حتى الآن. كلوب قال للصحفيين: "لم نتخذ بعد أي قرار، مثلما هو الحال دائما، الأمر واضح، هل أرغب في خسارة لاعب في الجولة التحضيرية قبل بداية الموسم؟ بالطبع لا، إنها ألعاب أولمبية وأنا شخص رياضي، يجب أن نرى كيف سنتعامل مع الوضع.. وعلينا أن نفكر في أكثر من شيء مختلف، سأتحدث مع صلاح ونوضح ما نرغب فيه، ونرغب في المزيد من المعلومات ولم يتواصل معنا أي أحد حتى الآن".
محمد صلاح

ليفربول يكشف عن دور الفريق العلمي في تعاقده مع صلاح؟

كشف بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول، عن كيفية تعاقد ناديه مع النجم المصري محمد صلاح في موسم 2017، عندما كان الأخير متألقًا في الدوري الإيطالي مع روما، وتحدث مور في حوار مع موقع سوكر لادوما، قائلًا:"مو صلاح قصته عظيمة، جاء من روما بعدما رصده فريقنا المختص بالتحليلات، يتذكره الناس من تشيلسي، جوزيه مورينيو لم يقدره وتركه يرحل". وواصل، قائلًا: "وقتها ذهب إلى فيورنتينا ثم روما، ولكن كان هناك شيئًا ما يخص التحليلات الخاصة به، والذي شاهده فريقنا العلمي، هذا الشيء جعل اسم صلاح يقفز بشكل متتالي في قائمتنا قبل أن نقوم بالتعاقد معه".
محمد صلاح

ماذا قالت الصحف العالمية على طفلى صلاح وهندرسون؟

علقت الصحف الأجنبية على كل من مولودة محمد صلاح (نجم المنتخب المصري وليفربول) الثانية "كيان"، ومولود زميله في الفريق هندرسون، ووضعت زوجة صلاح المولودة الثانية فجر السبت في إنجلترا، في نفس الوقت الذي وضعت فيه ريبيكا زوجة هندرسون مولوده الثالث. وجاء عنوان صحيفة ميرور الإنجليزية: "زوجتا صلاح وهندرسون تضعان طفليهما بعد 9 شهور من العودة أمام برشلونة". وفي تقرير الصحيفة أشار إلى أن هندرسون وصلاح رحبا بعضوين جديدين في عائلتهما، وذلك بعد 9 شهور بعد العودة المثيرة لليفربول أمام برشلونة في دوري الأبطال.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]