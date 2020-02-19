كلوب: قرار استبدال صلاح أمام أتليتكو تكتيكي

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ ص

محمد صلاح

برر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، قراره باستبدال محمد صلاح مهاجم فريقه في مباراة أتليتكو مدريد رغم تأخر الريدز بهدف، علمًا بأن اللقاء إنتهى بفوز الروخيبلانكوس على الريدز، بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "استبدال صلاح كان بهدف إجراء بعض التعديلات التكتيكية فقط، ولست محبطًا من أداء اللاعبين، وفي الحقيقة رأيت في حياتي مباريات أسوأ بكثير من هذه المباراة، وأنا راضٍ تمامًا عما قدمه اللاعبون، وفي الواقع مشكلتنا الوحيدة كانت تكمن في غياب الحسم في الثلث الأخير فقط".

وواصل مدرب ليفربول: "لم أكن أتوقع أن تصل نسبة استحواذنا إلى 70%، ولكننا لم نتفاجأ من طريقة لعب أتليتكو. عندما تتقدم بهدف مبكر ويتفوق الخصم عليك من ناحية الاستحواذ على الكرة، فمن الطبيعي أن تركن إلى الدفاع بأكبر عدد من اللاعبين، وهذا ما فعلوه".وشدد يورجن كلوب : "نحن لم نخسر بخمسة أهداف، بل خسرنا بهدف

وواصل مدرب ليفربول: "لم أكن أتوقع أن تصل نسبة استحواذنا إلى 70%، ولكننا لم نتفاجأ من طريقة لعب أتليتكو. عندما تتقدم بهدف مبكر ويتفوق الخصم عليك من ناحية الاستحواذ على الكرة، فمن الطبيعي أن تركن إلى الدفاع بأكبر عدد من اللاعبين، وهذا ما فعلوه".



وشدد يورجن كلوب : "نحن لم نخسر بخمسة أهداف، بل خسرنا بهدف وحيد، وبالطبع لا تزال أمامنا فرصة كبيرة لتحقيق هدفنا بالتأهل إلى ربع النهائي، وسنبذل أقصى ما في وسعنا بغض النظر عن التشكيل الذي سنختاره، وأقول لجماهير أتليتكو التي ستتمكن من الحصول على تذاكر لمباراة الإياب، مرحبًا بكم في أنفيلد



وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة في موسم ليفربول الحالي، بعد الخسارة أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزي عندما لعب بالبدلاء واللاعبين الشباب، كما تعد هذه الهزيمة هي الأولى لليفربول في عام 2020 الجاري.

