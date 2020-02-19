مرتضى منصور يفتح النار على محمد فضل بسبب قمة الدوري

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص

مرتضى منصور

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى محمد فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بشأن لقاء القمة في الدوري الذي سيجمع الفريق الأبيض بالأهلي. وقال مرتضى عبر قناة الزمالك التليفزيونية: "لن نلعب يا محمد يا فضل لقاء القمة رغمًا عنا، ولاعبو الفريقين سيخوضون السوبر يوم الخميس، وهناك فارقٌ ساعتان بين مصر والإمارات، وسيعودون في وقت متأخر في اليوم التالي لمصر". وأكمل رئيس نادي الزمالك: "الأهلي أمام فريق صعب هو ماميلودي صن داونز، ونحن أمامنا الترجي يريد الثأر من هزيمته منا في لقاء السوبر الإفريقي، ولن نلعب القمة يجب أن تنسى ذلك يا فضل".

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مساء الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة -في الإمارات- قمة نارية، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس- على كأس السوبر لموسم 2018- 2109. وسيقود اللقاء طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، وسيعاونه