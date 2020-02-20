ماذا يعني الألم في الجانب الأيمن من البطن؟

تحرير:إسراء سليمان ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٠ م

آلام المعدة

تتعرض المعدة لعديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال القولون العصبي، الناتج من العدوى أو التهاب الأمعاء، كما أن الغازات والانتفاخات، إحدى المشكلات التي نواجهها يوميا، بسبب تناول الأطعمة المالحة، وبالنسبة للمرأة، تحدث خلال الفترة المبكرة من الحمل أو قبل موعد الدورة الشهرية، من ناحية أخرى هل تشعر بآلام في الجانب الأيمن من المعدة، يرجع الألم إلى العديد من الحالات الصحية التي تجهلها، على سبيل المثال التهاب الزائدة الدودية وحصوات الكلى، وذلك نقلًا عن "timesofindia".

آلام المعدة من المشكلات الصحية الشائعة، دائمًا نقول إن الأسباب ترجع إلى القولون العصبي أو عسر الهضم، أو الإمساك والإسهال، ولكن عند تعرضك لألم بالغ في الجانب الأيمن للمعدة، لا بد من الذهاب للطبيب، لأنه ينتج من أسباب أخرى، وفيما يلي بعض منها: 1-التهاب الزائدة الدودية شعور بألم بالغ في الجانب الأيمن، ويعتبر