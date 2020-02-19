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التحصيل من حساب واحد.. قرار جديد من الضرائب للمستثمرين

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م
وزارة المالية
وزارة المالية
قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تبحث مع البنك المركزي، تجنيب الضريبة المستحقة من حساب الممول في بنك واحد فقط وليس من جميع حساباته بالبنوك المختلفة. وأضاف في بيان اليوم له، الأربعاء، أن ذلك يأتي لمنع تكرار تجنيب المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب وأننا ننسق مع البنك المركزي في هذا الشأن، جاء ذلك استجابة لشكاوى بعض المستثمرين بقيام بعض البنوك بتجنيب الضريبة المستحقة في أكثر من بنك. وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تسعى لحل مشكلات المستثمرين مع الضرائب من خلال دراسة أية معوقات إدارية أو قانونية لإزالتها.
وأكد عبد القادر، أن المصلحة تقدم الدعم والمساندة لجعل بيئة الاستثمار جاذبة للمستثمرين، وذلك من خلال تحقيق منظومة ضريبية متطورة ومميكنة للتيسير على الممولين وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم لتوفير الوقت والجهد. وأضاف أن وزارة المالية اتفقت مع البنك المركزي فيما يتعلق بمشكلة الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة
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انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والمصرف العربي الدولي بواقع 3 قروش ليسجل أيضًا نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء.
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قبل اجتماع المركزي غدًا.. ما مصير أسعار الفائدة؟

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البترول تدرس إنشاء شرطة لمنع سرقات المواد البترولية

تدرس وزارة البترول والثروة المعدنية حاليا مقترحا جديدا بالتعاون مع وزارة الداخلية لإنشاء إدارة جديدة تحمل اسم الإدارة العامة لشرطة البترول وتأمين خطوط نقل المنتجات البترولية، وذلك بعد تكرار حوادث ووقائع سرقات خطوط المواد البترولية من عدة مناطق على مستوى الجمهورية وبخاصة مناطق الوجه البحرى التى تتزايد فيها ظاهرة التعدى على الخطوط وسرقتها يوما تلو الآخر، مما وضع مسئولى وقيادات شركات البترول المختلفة فى موقف مزعج. ووفقا لمصدر بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية، فإن وزارة البترول قامت بدراسة المقترح..
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وزارة-المالية

الضرائب تنظم ندوات للتوعية بتقديم الإقرار الإلكتروني

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي، وأن ندوات التوعية التي تقوم المصلحة بعقدها تعد أحد الأدوات التي تعتمد عليها لتحقيق ذلك. جاء ذلك خلال الندوة التي قامت مصلحة الضرائب المصرية بعقدها بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبناية لرجال الأعمال بعنوان "أليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية" حضر الندوة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

مصلحة الضرائب توضح كيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية

نظمت مصلحة الضرائب المصرية ندوة بالتعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة بعنوان (كيفية تقديم الإقرارت الضريبية إلكترونيا) وذلك بمقر الغرفة، وحضر الندوة وائل السيد مدير إدارة بالمكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، والمهندس سامح زكى نائب ثان رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، وسيد النواوى أمين صندوق ثان للغرفة، وأحمد الوسيمى عضو مجلس إدارة الغرفة، وصلاح العبد أمين صندوق الغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة. وأكد رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، أن الهدف من الندوة زيادة الوعى الضريبي للمتعاملين هدف تقديم إقرار ضريبيي خالي من المخاطر.
وزارة-المالية

الضرائب: هدفنا راحة «الممول» من خلال ميكنة الإجراءات

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة عملت على خمسة محاور أحدها هندسة الإجراءات الضريبية أى تحول الإجراءات الضريبية من النظام الورقى إلى النظام المميكن أى أنه أصبح الآن تعامل المصلحة فى إخطار نموذج 19، سيتم عن طريق البريد الإلكتروني، كما يمكن للممول الاطلاع على ملفه من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية. وأضاف، أن المصلحة بل الوزارة بكافة مصالحها الإيرادية من ضرائب وجمارك وضرائب عقارية، تهدف إلى راحة الممول أو المكلف بتحصيل الضريبة، وذلك من خلال الإجراءات المميكنة وتعمل على تذليل أى عقبات أمام الممول.
وزارة-المالية

معيط: جولات تفقدية مفاجئة خلال موسم إقرارات الضرائب

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بضرورة متابعة العمل ميدانيا بكل المناطق والمأموريات التنفيذية، حيث إن النزول إلى أرض الواقع يساعد على التعرف على كل المعوقات الفعلية والمشكلات التنفيذية، والعمل على حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وتحقيق التواصل الفعال مع العاملين، فلقد تم القيام بمجموعة بجولات تفقدية على مدار الأسبوع الماضي في كل من محافظتي القاهرة والإسكندرية للتعرف على سير العمل، ومتابعة الأداء والاطمئنان على توفير كل التسهيلات، والتيسيرات للممولين.
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