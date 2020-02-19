التحصيل من حساب واحد.. قرار جديد من الضرائب للمستثمرين

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م

وزارة المالية

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تبحث مع البنك المركزي، تجنيب الضريبة المستحقة من حساب الممول في بنك واحد فقط وليس من جميع حساباته بالبنوك المختلفة. وأضاف في بيان اليوم له، الأربعاء، أن ذلك يأتي لمنع تكرار تجنيب المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب وأننا ننسق مع البنك المركزي في هذا الشأن، جاء ذلك استجابة لشكاوى بعض المستثمرين بقيام بعض البنوك بتجنيب الضريبة المستحقة في أكثر من بنك. وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تسعى لحل مشكلات المستثمرين مع الضرائب من خلال دراسة أية معوقات إدارية أو قانونية لإزالتها.

وأكد عبد القادر، أن المصلحة تقدم الدعم والمساندة لجعل بيئة الاستثمار جاذبة للمستثمرين، وذلك من خلال تحقيق منظومة ضريبية متطورة ومميكنة للتيسير على الممولين وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم لتوفير الوقت والجهد. وأضاف أن وزارة المالية اتفقت مع البنك المركزي فيما يتعلق بمشكلة الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة