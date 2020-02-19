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أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب بعد توقف 8 سنوات

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٨ م
مطار حلب - صورة أرشيفية
مطار حلب - صورة أرشيفية
أقلعت أول رحلة جوية على الخطوط السورية من مطار دمشق الدولي باتجاه مطار حلب الدولي، بعد انقطاع عن استقبال الرحلات الجوية لمدة 8 سنوات. وقال مدير مطار حلب الدولي محمد المصري: "أرحب بكم بالمطار، المطار كما هو حال سوريا، تعرض للأزمة وكان مغلقا منذ عام 2012 بسبب الاستهداف الإرهابي المباشر، وهناك أوقات عندما كان شبه محاصر، وكان من الصعب الوصول إلى المطار ومع ذلك العاملين في المطار حافظوا على الجاهزية لاستقبال الرحلات والجهات العاملة موجودة في أماكنها حاليا و جاهزة لتخديم المطار وسنعود لتشغيل المطار على ما كان عليه قبل الأزمة".
وتابع المصري، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء: "عمل المطار هو ثمرة من ثمار الجيش العربي السوري والدماء الذكية التي روت الأراضي السورية وحررت الأراضي السورية"، متمنيا تحرير سوريا بأكملها.وأضاف: "إن المناطق حول المطار والتي كان يسيطر عليها المسلحون كانت تشكل خطرا، قائلا: "المناطق
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مطار حلب الدولي

سوريا: تشغيل الرحلات الدولية إلى مطار حلب في مارس

توقع وزير النقل السوري علي حمود، أن يبدأ تشغيل الرحلات الدولية من وإلى مطار حلب مع منتصف شهر مارس المقبل، موضحا أن مطار المدينة مصنف عالميا، وكان يستقبل قبل الحرب نحو 2.5 مليون مسافر سنويا، وهو رقم كبير ينسجم مع النشاط الاقتصادي للمدينة، وأن الشركة "السورية للطيران" أجرت مراسلات مع المحطات الخارجية المختلفة، متوقعا أن تصل الردود خلال الأيام القليلة المقبلة، جاء ذلك في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، على متن أول رحلة جوية تصل إلى مطار حلب من دمشق، بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.
جراحة

الكويت تحتل المركز الثاني عالميًا في إجراء عمليات السمنة

أعلن رئيس رابطة جراحة السمنة الكويتية والخليجية "الدكتور محمد الجار الله"، عن احتلال الكويت للمركز الثانى عالمياً فى مجال جراحات السمنة، وذلك بعد إرتفاع معدلات الإصابة بالسمنة بين أفراد المجتمع الكويتى خاصة الشباب والأطفال.
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بعد تعثر حكومة الفخفاخ.. هل تشهد تونس انتخابات مبكرة؟

يبدو أن تونس على موعد مع انتخابات برلمانية مبكرة نتيجة تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، فبعد أن فشل الحبيب الجملي، الذي كلفه الرئيس التونسي قيس سعيد بتشكيل الحكومة خلال نوفمبر الماضي، في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المفاوضات، نجد أن رئيس الحكومة الجديد إلياس الفخفاخ ربما يواجه نفس المصير في نيل ثقة البرلمان نتيجة تعثر المفاوضات حول تشكيل الحكومة. والسبت عرض الفخفاخ في كلمة له عقب لقائه الرئيس قيس سعيد، حكومته المقترحة والمكونة من أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي و"حركة الشعب" و"حركة تحيا تونس" وعدد من الوزراء المستقلين.
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بدء تنفيذ رحلات تجارية إسرائيلية عبر أجواء السودان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن بدء الطيران الإسرائيلي تنفيذ رحلات تجارية عبر أجواء السودان، قائلًا في كلمة ألقاها أمام زعماء للجالية اليهودية الأمريكية: «نبحث الآن التطبيع السريع. عبرت يوم أمس أول طائرة إسرائيلية المجال الجوي السوداني»، مضيفا أن فترة الرحلات المتجهة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية ستتقلص بذلك بواقع 3 ساعات. وقال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الجمعة الماضية، إن لقاءه مع نتنياهو في أوغندا، يأتي في إطار «بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية».
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الجيش-التركى

إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية التركية إلى إدلب

أرسل الجيش التركي، اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة التي أنشأها داخل محافظة إدلب بشمال غربي سوريا. وتوجهت القافلة من ريحانلي نحو نقاط المراقبة داخل إدلب، وسط إجراءات أمنية مشددة، وهي تضم دبابات ومدرعات وذخائر. وعزز الجيش التركي على مدى الأسبوع الماضي وجوده العسكري في إدلب، وذلك بعد حادث مقتل جنود أتراك في المنطقة. وأمهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجيش السوري، حتى نهاية شهر فبراير الجاري، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية الـ12، التي تم إنشاؤها في منطقة خفض التصعيد.
السيسى

السيسي: استمرار نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا خطر

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خطورة الاستمرار في إرسال مقاتلين أجانب وعناصر إرهابية بالآلاف من سوريا إلى ليبيا، ونبه إلى أن تهديدات ذلك الوضع لن تقتصر على الأراضي الليبية وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص ذات الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا، وذلك في القريب العاجل، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة التصدي لتلك المسألة بكل الوسائل المشروعة انطلاقا من موقف إفريقي قوي يتم تبنيه من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي.
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بعد تقدم جيش الأسد.. من يحدد مصير إدلب؟

لا يزال النظام السوري يواصل هجمات منتظمة على محافظة إدلب السورية ومحيطها، والتي تسيطر عليها المعارضة، والتي تسببت في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، كما نتج عن تلك الهجمات تشريد عشرات الآلاف. وخلال الساعات الماضية، حقق النظام السوري مزيداً من التقدم على جبهات إدلب، وكشف المرصد السوري لحقوق الانسان أن قرى معدودة تتبقى لقوات النظام للسيطرة على طريق دمشق حلب الدولي المعروف بطريق M5 ، فبعد السيطرة الكاملة على سراقب، تبقى حوالي 15 بلدة ليصبح طريق دمشق – حلب الدولي تحت سيطرة الروس والنظام.
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الصين تؤكد ضرورة ضمان استقلالية عمل اللجنة الدستورية السورية

أكد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" ضرورة ضمان استقلالية عمل اللجنة الدستورية السورية التي اجتمعت لأول مرة في أكتوبر الماضي في جنيف. وقال تاو، في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة، إن عمل اللجنة يجب ألا يخضع لتدخل خارجي، ولا ينبغي أن يكون هناك أي إطار زمني محدد سلفا بصورة مفتعلة.
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