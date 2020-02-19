أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب بعد توقف 8 سنوات

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٨ م

مطار حلب - صورة أرشيفية

أقلعت أول رحلة جوية على الخطوط السورية من مطار دمشق الدولي باتجاه مطار حلب الدولي، بعد انقطاع عن استقبال الرحلات الجوية لمدة 8 سنوات. وقال مدير مطار حلب الدولي محمد المصري: "أرحب بكم بالمطار، المطار كما هو حال سوريا، تعرض للأزمة وكان مغلقا منذ عام 2012 بسبب الاستهداف الإرهابي المباشر، وهناك أوقات عندما كان شبه محاصر، وكان من الصعب الوصول إلى المطار ومع ذلك العاملين في المطار حافظوا على الجاهزية لاستقبال الرحلات والجهات العاملة موجودة في أماكنها حاليا و جاهزة لتخديم المطار وسنعود لتشغيل المطار على ما كان عليه قبل الأزمة".

وتابع المصري، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء: "عمل المطار هو ثمرة من ثمار الجيش العربي السوري والدماء الذكية التي روت الأراضي السورية وحررت الأراضي السورية"، متمنيا تحرير سوريا بأكملها.وأضاف: "إن المناطق حول المطار والتي كان يسيطر عليها المسلحون كانت تشكل خطرا، قائلا: "المناطق