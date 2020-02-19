جنوب إفريقيا: نسعى للاستفادة من مدارس مصر التطبيقية

تحرير:أمينة محمود ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٢ م

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

استقبل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بفوس مافيميبلا سفير دولة جنوب إفريقيا بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون فى مجال تطوير التعليم الفني. وأكد مجاهد، عمق العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وجنوب إفريقيا، والحرص على تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين، قائلًا: "إن التعليم الفني يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن الدولة تسعى جاهدة إلى تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني، وأن يصبح الالتحاق بالتعليم الفني رغبة حقيقية لدى الطلاب المتميزين الذين أنهوا الدراسة بالمرحلة الإعدادية".

وأوضح أن عدد طلاب التعليم قبل الجامعي 22.5 مليون طالب، من بينهم 2 مليون طالب ملتحقين بالتعليم الفني، ويبلغ عدد المتخرجين من المرحلة الإعدادية ويلتحقون بالتعليم الفني 55% من الطلاب، و45% يلتحقون بالتعليم الثانوي العام.من جانبه، أشاد سفير جنوب إفريقيا بكافة مجالات التعاون مع مصر وخاصة في قطاع التعليم،