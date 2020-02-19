رياضة

مدرب صن داونز يُلمح لإراحة أونيانجو من أجل الأهلي

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢١ م
بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
كشف بيتسو موسيماني، مدرب نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عن جاهزية حارسه الأوغندي دينيس أونيانجو بعدما تخلص من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا. وسقط أونيانجو متأثرًا بإصابة في الدقيقة 74 خلال مواجهة تشيبا يونايتد في الدوري يوم السبت، وفشل في استكمال مجريات المباراة ليخرج مصابًا. ويلعب صن داونز مساء اليوم الأربعاء ضد بلومفونتين سلتيك في الدوري، علمًا بأن الأهلي حدد في وقت سابق يوم 29 فبراير الجاري من أجل مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال موسيماني لمجلة "كيك أوف" الجنوب إفريقية: "أونيانجو عانى من شد في إصابة أوتار الركبة، ونعلم جميعًا أن هذا يسبب له وقتًا عصيبًا، لكن كل حراس المرمى معرضون لهذه الإصابة مع قفزهم وتحركاتهم ناحية الكرة". واستدرك موسيماني: "نحن نأخذ الاحتياطات اللازمة، وأخبرنا رئيس الجهاز الطبي أن هناك قلقًا بسيطًا،
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أسطورة مانشستر يونايتد ينتقد مارسيال

انتقد بول سكولز -أسطورة مانشستر يونايتد- أنطوني مارسيال، مهاجم فريقه، قائلا إنه يبدو وكأنه يحتاج لشخص يخبره كل دقيقتين أنه كمهاجم يجب أن يتواجد داخل منطقة الجزاء، وذلك على خلفية مستوى المهاجم الفرنسي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي. أنطوني مارسيال سجل هدفًا في انتصار مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 0 ضد مضيفه تشيلسي في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وشارك الفرنسي صاحب الـ24 عاما خلال الموسم الجاري في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 5 أخرى.
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ميدو ينتقد موعد تدريب الزمالك الأخير قبل لقاء السوبر

انتقد أحمد حسام «ميدو» نجم نادي الزمالك السابق، موعد تدريب الفريق الأخير قبل مواجهة السوبر أمام الأهلي، وذلك بعد أن تدرب أبناء ميت عقبة ظهر اليوم الأربعاء مرانه الأخير قبل لقاء السوبر المحدد له السابعة مساء غد الخميس بالإمارات. وقال مدرب مصر للمقاصة السابق، لقناة أبو ظبي الرياضية: "علميا هذا خطأ وفي علم التدريب هذا خطأ ولم أر مثله في حياتي، حتى في دوري الأبطال يكون لديك فرصة للتدرب على ملعب المباراة يكون قبلها بيوم في نفس موعد اللقاء أو قبلها بساعتين وهذا منطقي".
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مرتضى منصور يفتح النار على محمد فضل بسبب قمة الدوري

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى محمد فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بشأن لقاء القمة في الدوري الذي سيجمع الفريق الأبيض بالأهلي. وقال مرتضى عبر قناة الزمالك التليفزيونية: "لن نلعب يا محمد يا فضل لقاء القمة رغمًا عنا، ولاعبو الفريقين سيخوضون السوبر يوم الخميس، وهناك فارقٌ ساعتان بين مصر والإمارات، وسيعودون في وقت متأخر في اليوم التالي لمصر". وأكمل رئيس نادي الزمالك: "الأهلي أمام فريق صعب هو ماميلودي صن داونز، ونحن أمامنا الترجي يريد الثأر من هزيمته منا في لقاء السوبر الإفريقي، ولن نلعب القمة يجب أن تنسى ذلك يا فضل".
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منسق- صن داونز (6)

منسق صن داونز: اتهاجمت بسبب ضحكة.. وموسيماني يحلم بتدريب الأهلي (حوار)

فى أحد فنادق القاهرة الشهيرة، اجتمع ممثلو ثمانى أندية، لمتابعة قرعة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، الصحفيون يدونون ملاحظاتهم، والجميع ينتظر النتيجة بفارغ الصبر.. حتى أسفرت القرعة عن وقوع النادى الأهلى فى مواجهة صعبة وثأرية مع ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، الذى ودع الفريق الأحمر البطولة فى العام الماضى على يديه، التقطت معها عدسات المصورين ضحكة عفوية للمصرى خالد على منسق الفريق الجنوب إفريقى، لحظة إعلان وقوع فريقه مع «الشياطين الحمر». انتشرت الصورة بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعى، وبدأ الجميع يتحدث عنها ويفسرها على ما تهوى نفسه، البعض يؤكد أنها استهزاء بالخصم، نظرًا لنتيجة مباراة الخمسة الشهيرة فى الموسم الماضى، وآخرون يتحدثون عنها كما تهوى لهم أنفسهم.
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موسيماني: أسلوبنا سر تفوقنا على الأندية المصرية

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، إنه من المستحيل تكرار نتيجة الموسم الماضي أمام الأهلي مجددًا، لافتًا إلى أن المنافس يُعد صعبًا بسبب الأموال التي صرفت سواء على انتداب الصفقات الجديدة أو التعاقد مع مدير فني جديد، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد". وقال مدرب صن داونز: "نواجه فريق القرن، ومواجهة الأهلي ليست بالسهلة، وبالطبع المنافس سيلعب هذه المباراة لتصحيح الخطأ بعد نتيجة الموسم الماضي، والأهلي منافس ثقيل، لكن سنحاول التفوق عليه".
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عمرو جمال: موسيماني مدرب جريء ويُطمع المنافس

أشاد عمرو جمال مهاجم نادي طلائع الجيش، ببيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، مشددا أنه تمنى أن يلاقي الأهلي مجددا في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك حسبما أفاد خلال استضافته بقناة النهار. وقال عمرو جمال: "كتبت تعليقا قبل القرعة على صفحة النادي الأهلي (يارب صن داونز).. ظروف الخسارة بالخمسة لن تتكرر ولو بعد 100 سنة، وكنت أعلم ظروف المباراة لأنني كنت بصفوف الأهلي، ولم أفهم ما حدث، لن أحكم على زملائي ولكن بدأنا المباراة بشكل خاطيء فنيا".
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التاريخ يقف مع الأهلي ضد صن داونز

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق بالقاهرة، عن وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، مثلما حدث في نسخة البطولة الماضية، ومن المنتظر أن يخوض المارد الأحمر مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس. وقبل مواجهة الفريقين، واجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي 6 مرات، حقق الفوز في ثلاث مرات وتعادل مرتين، وتعرض للخسارة مرة.
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