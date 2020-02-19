مدرب صن داونز يُلمح لإراحة أونيانجو من أجل الأهلي
١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢١ م
بيتسو موسيماني
كشف بيتسو موسيماني، مدرب نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عن جاهزية حارسه الأوغندي دينيس أونيانجو بعدما تخلص من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا.
وسقط أونيانجو متأثرًا بإصابة في الدقيقة 74 خلال مواجهة تشيبا يونايتد في الدوري يوم السبت، وفشل في استكمال مجريات المباراة ليخرج مصابًا.
ويلعب صن داونز مساء اليوم الأربعاء ضد بلومفونتين سلتيك في الدوري، علمًا بأن الأهلي حدد في وقت سابق يوم 29 فبراير الجاري من أجل مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال موسيماني لمجلة "كيك أوف" الجنوب إفريقية: "أونيانجو عانى من شد في إصابة أوتار الركبة، ونعلم جميعًا أن هذا يسبب له وقتًا عصيبًا، لكن كل حراس المرمى معرضون لهذه الإصابة مع قفزهم وتحركاتهم ناحية الكرة".
واستدرك موسيماني: "نحن نأخذ الاحتياطات اللازمة، وأخبرنا رئيس الجهاز الطبي أن هناك قلقًا بسيطًا،
وقال موسيماني لمجلة "كيك أوف" الجنوب إفريقية: "أونيانجو عانى من شد في إصابة أوتار الركبة، ونعلم جميعًا أن هذا يسبب له وقتًا عصيبًا، لكن كل حراس المرمى معرضون لهذه الإصابة مع قفزهم وتحركاتهم ناحية الكرة".
واستدرك موسيماني: "نحن نأخذ الاحتياطات اللازمة، وأخبرنا رئيس الجهاز الطبي أن هناك قلقًا بسيطًا، ولكن هذا لا يجعله غير قادر على اللعب، ولا يمكن أن يتسبب اللعب في تفاقم إصابته، والشيء الأكثر أهمية هو عدم تفاقم الإصابة، ثم نخسره في بقية الدوري ودوري الأبطال الذي اقتربت مباراتنا فيه".
وأتم مدرب ماميلودي صن داونز: "يشعر الأطباء بأنه على ما يرام، ويمكن أن يلعب، لذلك الأمر متروك له بناء على ما يشعر به اليوم قبل المباراة، إذا كان يشعر بأنه في حالة جيدة، فهذا يعني الضوء الأخضر لمشاركته".