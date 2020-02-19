مدرب صن داونز يُلمح لإراحة أونيانجو من أجل الأهلي

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢١ م

بيتسو موسيماني

كشف بيتسو موسيماني، مدرب نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عن جاهزية حارسه الأوغندي دينيس أونيانجو بعدما تخلص من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا. وسقط أونيانجو متأثرًا بإصابة في الدقيقة 74 خلال مواجهة تشيبا يونايتد في الدوري يوم السبت، وفشل في استكمال مجريات المباراة ليخرج مصابًا. ويلعب صن داونز مساء اليوم الأربعاء ضد بلومفونتين سلتيك في الدوري، علمًا بأن الأهلي حدد في وقت سابق يوم 29 فبراير الجاري من أجل مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني لمجلة "كيك أوف" الجنوب إفريقية: "أونيانجو عانى من شد في إصابة أوتار الركبة، ونعلم جميعًا أن هذا يسبب له وقتًا عصيبًا، لكن كل حراس المرمى معرضون لهذه الإصابة مع قفزهم وتحركاتهم ناحية الكرة". واستدرك موسيماني: "نحن نأخذ الاحتياطات اللازمة، وأخبرنا رئيس الجهاز الطبي أن هناك قلقًا بسيطًا،