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منها التتبع| اورنچ مصر تقدم خدمات جديدة مع كوكاكولا

منها خدمات تتبع أسطول الشركة وتتبع حالة مبردات شركة كوكاكولا في الأسواق مما يساعد متابعة المنتجات بدقة بالإضافة إلى توفير الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية
تحرير:أحمد البرماوي ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٠ م
كوكاكولا وأورنج
كوكاكولا وأورنج
أعلنت اورنچ مصر وشركة تصنيع وتعبئة كوكا كولا – مصر عن تجديد عقد الشراكة لتقديم خدمات المحمول والحلول والتطبيقات الذكية والرقمية عبر شبكتها وخدمات التتبع لأسطول كوكاكولا الذي يعد من اكبر أساطيل التوزيع بمصر بالإضافة الي التعاون في مجال الدعاية المشتركة. وتماشياً مع استراتيجية اورنچ مصر التي ترتكز علي دعم الحكومة في مشروعات التحول الرقمي والشمول المالي وتحقيق رؤية مصر 2030 ، تقوم اورنچ بتوفير أحدث الخدمات الرقمية لشركة كوكاكولا التي ستساهم في تحقيق المزيد من الفعالية والكفاءة للمنظومة الادارية.
وبحسب بيان للشركة، قي الاتفاقية تقدير شركة أورانج خدمات التتبع لأسطول شركة كوكاكولا وخدمة تتبع حالة المبردات في الأسواق مما يساعد متابعة المنتجات بدقة بالإضافة إلى توفير الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية.ستقوم اورنچ مصر بتوفير خدمات اورنچ كاش كأحد وسائل التحصيل الالكتروني للتجار المتعاملين مع شركة تصنيع
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