مصر بلا كورونا.. عينة الأجنبي المشتبه بإصابته سلبية

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٦ م

هالة زايد وزيرة الصحة - صورة أرشيفية

قالت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إن نتيجة تحليل الـ"pcr" للشخص الأجنبي -الذي أعلن عنه كأول حالة حاملة لفيروس الكورونا المستجد (COVID 19) يوم الجمعة الماضي، التي أجريت له بعد 48 ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل جاءت سلبية. وبحسب البيان المشترك الصادر، اليوم الأربعاء، فإن نتيجة التحليل الجديد تعني أن مصر باتت خالية من الإصابة بفيروس كورونا. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه في أثناء متابعة الفريق الطبي للشخص الأجنبي، تم إجراء تحليل الـ"pcr" له 6 مرات على مدار 3 أيام متتالية.

وأضاف مجاهد: "تمت متابعة الحالة الصحية للشخص من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة في المستشفى المخصص للعزل، إذ أن حالته الصحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض خلال تلك الفترة"، مؤكدا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تواصل متابعة غرفة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، ورفع درجة الاستعداد