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جامعة الإسكندرية: لا امتحانات داخل المخيمات

تحرير:محمد مجلي ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م
جامعة الإسكندرية - صورة أرشيفية
جامعة الإسكندرية - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، عن انطلاق مبادرة التعلم المبني على المشروعات؛ كأحد أهم أنواع التعلم الحديث الذي يعتمد على تنفيذ مجموعة من المشروعات التي يكلف بها الطلاب ضمن المحاضرة الدراسية فى كليات الجامعة المختلفة، على أن تبدأ بكلية الحاسبات وعلوم البيانات، والهندسة، بالإضافة لكونه أحد الاستراتيجيات التعليمية التي تهدف إلى الربط بين مجال التعليم الأكاديمي والتعلم والتدريب الميداني الذي يساهم في دعم الطلاب لتوظيف مهاراتهم الشخصية في التفاعل مع المناهج الدراسية وربطها بسوق العمل.
وكلف جابر، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، وكلاء مجمع العلوم الإنسانية العكوف على وضع خطة شاملة من الآن للإعداد لتحسين أداء سير أعمال الامتحانات خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 -2020، تشتمل على توفير قاعات مجهزة للامتحانات تتماشى مع التطور الذي تشهده الجامعة
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مصطفى-مدبولي

الموافقة على منحة للبنك الدولي بـ1.746 مليون دولار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن اتفاق منحة تمويل إضافى بـ1.746 مليون دولار، للمساهمة في مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانونى والمؤسسي"، بين حكومة مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتها وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف المشروع إلى تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين عن طريق تسهيل عملية التراخيص وتحقيق الشفافية فى تخصيص الأراضى الصناعية.
مجلس-النواب (1)

طلب مناقشة حول سياسية الحكومة لزيادة الإنتاج السمكي

توجهت إيفلين متى بطرس عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، اليوم الأربعاء، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لاستبيان سياسة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لزيادة الإنتاج السمكي في مصر، قائلا: "تتجه دول العالم في الوقت الراهن، نحو توفير الغذاء بشتي السبل ومصر جزء من هذا العالم، تعاني من نقص واضح في البروتين الحيواني ويرجع ذلك إلى صغر حجم الثروة الحيوانية ومحدودية القدرة على زيادتها، ما يدفعنا إلى زيادة الاهتمام بالثروة السمكية".
إحالة-وكيل-مدرسة-بالدقهلية-بسبب-سُلفة-الصيانة (1)

هل ينتشر «الكورونا» بين طلاب المدارس؟.. الحكومة تجيب

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه في ضوء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل صوتية تحذر من انتشار فيروس كورونا بين طلاب المدارس، تواصل المركز مع وزارتي الصحة، والتربية والتعليم، واللتين شددتا على عدم صحة تلك الأنباء، مؤكدتان أن جميع المدارس بكافة المحافظات خالية تماما من أي فيروسات وبائية، وأن هناك شفافية كاملة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وأنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض معدية، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة وصحة جميع الطلاب.
طقس-بارد (2)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

فصل ومنع نهائي.. أول قرار بعد اعتداء طالب على أستاذ جامعي

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ضرورة اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد طالب كلية التجارة جامعة الإسكندرية الذى تعدى على أستاذ مساعد، لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر، كما وجه الوزير إدارة الجامعة بمتابعة الشق الجنائى فى الواقعة مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق عضو هيئة التدريس، صرح بذلك الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
جامعة-الاسكندرية

فصل طالبة تعدت على دكتورة بجامعة الإسكندرية

أصدرت كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، قرارا بفصل "ميرال. ر" الطالبة بالفرقة الثالثة في قسم اللغات الشرقية، فصلا نهائيا بعد ثبوت إدانتها في واقعة التعدي على الدكتورة أماني عبد المنعم أستاذ اللغات الشرقية، في أثناء انعقاد امتحان منتصف العام الدراسي، وذلك بعد انتهاء إدارة الشؤون القانونية من إرفاق تقريرها بملف الدعوى التأديبية رقم 125 لسنة 2019 المقيدة ضد الطالبة المذكورة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس التأديب الابتدائي بجلسة 26 يناير، والذي قضى بمجازاة الطالبة بالفصل النهائي من الجامعة وعدم إلحاقها بأي كلية مناظرة بالجامعة.
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