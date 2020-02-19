جامعة الإسكندرية: لا امتحانات داخل المخيمات

تحرير:محمد مجلي ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م

جامعة الإسكندرية - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، عن انطلاق مبادرة التعلم المبني على المشروعات؛ كأحد أهم أنواع التعلم الحديث الذي يعتمد على تنفيذ مجموعة من المشروعات التي يكلف بها الطلاب ضمن المحاضرة الدراسية فى كليات الجامعة المختلفة، على أن تبدأ بكلية الحاسبات وعلوم البيانات، والهندسة، بالإضافة لكونه أحد الاستراتيجيات التعليمية التي تهدف إلى الربط بين مجال التعليم الأكاديمي والتعلم والتدريب الميداني الذي يساهم في دعم الطلاب لتوظيف مهاراتهم الشخصية في التفاعل مع المناهج الدراسية وربطها بسوق العمل.

وكلف جابر، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، وكلاء مجمع العلوم الإنسانية العكوف على وضع خطة شاملة من الآن للإعداد لتحسين أداء سير أعمال الامتحانات خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 -2020، تشتمل على توفير قاعات مجهزة للامتحانات تتماشى مع التطور الذي تشهده الجامعة