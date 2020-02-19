ميدو ينتقد موعد تدريب الزمالك الأخير قبل لقاء السوبر

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٩ م

أحمد حسام «ميدو»

انتقد أحمد حسام «ميدو» نجم نادي الزمالك السابق، موعد تدريب الفريق الأخير قبل مواجهة السوبر أمام الأهلي، وذلك بعد أن تدرب أبناء ميت عقبة ظهر اليوم الأربعاء مرانه الأخير قبل لقاء السوبر المحدد له السابعة مساء غد الخميس بالإمارات. وقال مدرب مصر للمقاصة السابق، لقناة أبو ظبي الرياضية: "علميا هذا خطأ وفي علم التدريب هذا خطأ ولم أر مثله في حياتي، حتى في دوري الأبطال يكون لديك فرصة للتدرب على ملعب المباراة يكون قبلها بيوم في نفس موعد اللقاء أو قبلها بساعتين وهذا منطقي".

وأضاف ميدو: "لكن أن يكون الفارق بين أخر تدريب وموعد المباراة 33 ساعة، هذا قد يتسبب في خمول للاعبين، وحل هذا الأمر فقط بالنسبة لي هو أن يكون تدريب آخر يوم المباراة في الظهر، وهذا يحدث في المدرسة الفرنسية للتدريب".وتابع نجم نادي الزمالك السابق: "أتمنى ألا يحزن مني المسؤولين في الزمالك، لكن لا يصح العمل

وأضاف ميدو: "لكن أن يكون الفارق بين أخر تدريب وموعد المباراة 33 ساعة، هذا قد يتسبب في خمول للاعبين، وحل هذا الأمر فقط بالنسبة لي هو أن يكون تدريب آخر يوم المباراة في الظهر، وهذا يحدث في المدرسة الفرنسية للتدريب".



وتابع نجم نادي الزمالك السابق: "أتمنى ألا يحزن مني المسؤولين في الزمالك، لكن لا يصح العمل دون مخطط أحمال في عام 2020، وغير مقبول بالنسبة لي أن يصرح المدرب أنه لا يحتاج مخطط أحمال ويوافقه على ذلك المسؤولين".



وأتم ميدو: "من الممكن أن يحدث ذلك في نادي ليس لديه الإمكانية في التعاقد مع مخطط أحمال وليس الزمالك، وهذا الكلام غير صحيح ويضع المدرب تحت ضغوط خاصة في محاولة إقناع الجماهير بأنه أمر طبيعي".

