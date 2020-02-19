رياضة

ميدو ينتقد موعد تدريب الزمالك الأخير قبل لقاء السوبر

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٩ م
أحمد حسام «ميدو»
أحمد حسام «ميدو»
انتقد أحمد حسام «ميدو» نجم نادي الزمالك السابق، موعد تدريب الفريق الأخير قبل مواجهة السوبر أمام الأهلي، وذلك بعد أن تدرب أبناء ميت عقبة ظهر اليوم الأربعاء مرانه الأخير قبل لقاء السوبر المحدد له السابعة مساء غد الخميس بالإمارات. وقال مدرب مصر للمقاصة السابق، لقناة أبو ظبي الرياضية: "علميا هذا خطأ وفي علم التدريب هذا خطأ ولم أر مثله في حياتي، حتى في دوري الأبطال يكون لديك فرصة للتدرب على ملعب المباراة يكون قبلها بيوم في نفس موعد اللقاء أو قبلها بساعتين وهذا منطقي".
وأضاف ميدو: "لكن أن يكون الفارق بين أخر تدريب وموعد المباراة 33 ساعة، هذا قد يتسبب في خمول للاعبين، وحل هذا الأمر فقط بالنسبة لي هو أن يكون تدريب آخر يوم المباراة في الظهر، وهذا يحدث في المدرسة الفرنسية للتدريب".وتابع نجم نادي الزمالك السابق: "أتمنى ألا يحزن مني المسؤولين في الزمالك، لكن لا يصح العمل
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أسطورة مانشستر يونايتد ينتقد مارسيال

انتقد بول سكولز -أسطورة مانشستر يونايتد- أنطوني مارسيال، مهاجم فريقه، قائلا إنه يبدو وكأنه يحتاج لشخص يخبره كل دقيقتين أنه كمهاجم يجب أن يتواجد داخل منطقة الجزاء، وذلك على خلفية مستوى المهاجم الفرنسي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي. أنطوني مارسيال سجل هدفًا في انتصار مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 0 ضد مضيفه تشيلسي في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وشارك الفرنسي صاحب الـ24 عاما خلال الموسم الجاري في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 5 أخرى.
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مدرب صن داونز يُلمح لإراحة أونيانجو من أجل الأهلي

كشف بيتسو موسيماني، مدرب نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عن جاهزية حارسه الأوغندي دينيس أونيانجو بعدما تخلص من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا. وسقط أونيانجو متأثرًا بإصابة في الدقيقة 74 خلال مواجهة تشيبا يونايتد في الدوري يوم السبت، وفشل في استكمال مجريات المباراة ليخرج مصابًا. ويلعب صن داونز مساء اليوم الأربعاء ضد بلومفونتين سلتيك في الدوري، علمًا بأن الأهلي حدد في وقت سابق يوم 29 فبراير الجاري من أجل مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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مرتضى منصور يفتح النار على محمد فضل بسبب قمة الدوري

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى محمد فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بشأن لقاء القمة في الدوري الذي سيجمع الفريق الأبيض بالأهلي. وقال مرتضى عبر قناة الزمالك التليفزيونية: "لن نلعب يا محمد يا فضل لقاء القمة رغمًا عنا، ولاعبو الفريقين سيخوضون السوبر يوم الخميس، وهناك فارقٌ ساعتان بين مصر والإمارات، وسيعودون في وقت متأخر في اليوم التالي لمصر". وأكمل رئيس نادي الزمالك: "الأهلي أمام فريق صعب هو ماميلودي صن داونز، ونحن أمامنا الترجي يريد الثأر من هزيمته منا في لقاء السوبر الإفريقي، ولن نلعب القمة يجب أن تنسى ذلك يا فضل".
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مرتضى منصور (2)

مرتضى منصور يفتح النار على محمد فضل بسبب قمة الدوري

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى محمد فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بشأن لقاء القمة في الدوري الذي سيجمع الفريق الأبيض بالأهلي. وقال مرتضى عبر قناة الزمالك التليفزيونية: "لن نلعب يا محمد يا فضل لقاء القمة رغمًا عنا، ولاعبو الفريقين سيخوضون السوبر يوم الخميس، وهناك فارقٌ ساعتان بين مصر والإمارات، وسيعودون في وقت متأخر في اليوم التالي لمصر". وأكمل رئيس نادي الزمالك: "الأهلي أمام فريق صعب هو ماميلودي صن داونز، ونحن أمامنا الترجي يريد الثأر من هزيمته منا في لقاء السوبر الإفريقي، ولن نلعب القمة يجب أن تنسى ذلك يا فضل".
باتريس كارتيرون (5)

كارتيرون لا يبحث عن رد الاعتبار أمام الأهلي

قلل باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، من أهمية الحديث حول سعيه لرد الاعتبار أمام فريقه السابق الأهلي، عندما يلتقي قطبا الكرة المصرية في كأس السوبر، غدا الخميس، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات. وقال كارتيرون، خلال المؤتمر الصحفي: "بالطبع أريد الفوز بلقبي الثاني مع الزمالك، لكني لا أبحث عن رد الاعتبار أمام الأهلي، لا يجب النظر للأمور هكذا، الأهلي فريق كبير ومنافس صعب، لم يخسر على مدار 15 مباراة بالدوري، وأنتظر مواجهته بفارغ الصبر، وأنا سعيد بتولي قيادة فرق كبرى في إفريقيا، مثل الأهلي والزمالك في مصر، والرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي".
رينيه فايلر (1)

فايلر: رمضان غير جاهز للقمة.. وأتحمل المسؤولية كاملة

حسم المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقف الثنائي رمضان صبحي ومحمد مجدي "أفشة" من خوض لقاء الزمالك غداً الخميس في مباراة السوبر التي تقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك حسبما أفاد في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء. وأوضح المدرب السويسري أن مباراة السوبر لها حسابات خاصة بعيداً عن الدوري وأيضاً عن تتويج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، وأكد رينيه فايلر أن اتباع سياسة التدوير أمر ضروري لمواجهة ضغط اللقاءات موضحاً أنه لا مقارنة بين لقاء الغد ومباراة الفريقين في بداية الموسم لأن لكل مواجهة ظروفها الخاصة.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

الأهلى بالأحمر والزمالك بالأزرق فى السوبر

انتهى الاجتماع الفني لمباراة السوبر، الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، بحضور ممثلي الفريقين، بملعب محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، علمًا بأن اللقاء سيقام مساء الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة. وسيقود اللقاء طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، وسيعاونه كل من سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا، فيما يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو (VAR)، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
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