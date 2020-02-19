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«فوضى عمالة الصيدليات» في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م
صيدلية - صورة أرشيفية
صيدلية - صورة أرشيفية
تقدم أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن استمرار فوضي العمالة بالصيدليات وضعف الرقابة عليها من الجهات المعنية، قائلا إنه لا يخفى على أحد الجهود الحكومية الصادقة نحو النهوض بالمنظومة الصحية في مصر، والتغلب على إشكالياتها بمستهدفات حقيقة نحو الحفاظ علي صحة المواطنين، ولكن عدم الإيمان بالمسؤولية والتقصير الممنهج والمتعمد والاستسهال في أداء العمل، من جانب البعض يشوه هذه التحركات ويلصق بها سلبيات كبيرة.
وأكد أبو العلا أن فوضى العمل بالصيدليات إحدى هذه السلبيات التي تشوه أي جهود نحو النهوض بالمنظومة الصحية، بداية من فوضى شراء أسماء خريجي الصيادلة بالباطن ومن ثم فتح صيدليات بأسمائهم لحصولهم على مقابل مادي والشروع في تسكين عمالة بهذه الصيدليات غير مؤهلة لا من ناحية الخبرة ولا الدراسة، ويتولون صرف الروشتات
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مصطفى-مدبولي

الموافقة على منحة للبنك الدولي بـ1.746 مليون دولار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن اتفاق منحة تمويل إضافى بـ1.746 مليون دولار، للمساهمة في مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانونى والمؤسسي"، بين حكومة مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتها وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف المشروع إلى تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين عن طريق تسهيل عملية التراخيص وتحقيق الشفافية فى تخصيص الأراضى الصناعية.
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طلب مناقشة حول سياسية الحكومة لزيادة الإنتاج السمكي

توجهت إيفلين متى بطرس عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، اليوم الأربعاء، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لاستبيان سياسة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لزيادة الإنتاج السمكي في مصر، قائلا: "تتجه دول العالم في الوقت الراهن، نحو توفير الغذاء بشتي السبل ومصر جزء من هذا العالم، تعاني من نقص واضح في البروتين الحيواني ويرجع ذلك إلى صغر حجم الثروة الحيوانية ومحدودية القدرة على زيادتها، ما يدفعنا إلى زيادة الاهتمام بالثروة السمكية".
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هل ينتشر «الكورونا» بين طلاب المدارس؟.. الحكومة تجيب

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه في ضوء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل صوتية تحذر من انتشار فيروس كورونا بين طلاب المدارس، تواصل المركز مع وزارتي الصحة، والتربية والتعليم، واللتين شددتا على عدم صحة تلك الأنباء، مؤكدتان أن جميع المدارس بكافة المحافظات خالية تماما من أي فيروسات وبائية، وأن هناك شفافية كاملة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وأنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض معدية، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة وصحة جميع الطلاب.
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غدا طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
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وزير الكهرباء: استراتيجية جديدة لتقليل نسبة الأعطال

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن هناك خطة واستراتيجية جديدة تقوم بها الوزارة من اجل العمل على رفع الكفاءة وكذلك تقليل نسبة الأعطال، مضيفا أنه تم ضخ استثمارات كبيرة جدا معظمها بقروض دولية لا بد من تسديدها في موعدها، وطبقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنه يتم سداد كافة المستحقات الدولية أو المحلية في موعدها، لأن الرئيس شدد على هذا الأمر ويستدعيني قبل اي قرض ويعرف كيفية السداد في الموعد المحدد، وهي تعليمات واضحة بالالتزام بالسداد وفي مواعيدها، كاشفا أن الوزارة تورد لوازرة البترول ما يقرب من 2 مليار جنيه شهريا.
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وزير الكهرباء: لينا عند مؤسسات الدولة 57 مليار جنيه

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن اجمالي المبالغ التي تحق لوزارة الكهرباء لدى شركات ومؤسسات مختلفة بالدولة المصرية تبلغ 57 مليار جنيه، طبقا لآخر إحصائية، لافتا إلى أنه يتم العمل كحكومة وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية على تقديم كل ما يمكن لقطاع الصناعة وقطاع الزراعة، ومن أجل ذلك كانت الطفرة الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة المصرية في شتي مجالات قطاع الكهرباء ومضاعفة الإنتاج أضعافا كثيرة، والعمل على أن يكون هناك منظومة مختلفة تماما وخطة جديدة لكل قرية على أرض مصر، وبحيث يكون لكل قرية مدخلين ومصدرين للتغذية.
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نائب: القطاع المصرفي أساسي في النهوض بالصناعة

أشاد النائب طارق متولي، بمبادرات البنك المركزي الأخيرة والتي وصلت إلى ما يقرب من 231 مليار جنيه في قطاعات مختلفة أهمها الصناعة والسياحة والإسكان المتوسط، مضيفا أن المبادرة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة والبنك المركزي، تؤكد على أهمية تكاتف الأطراف كافة لتنشيط الصناعة المحلية وأن مبادرة الـ100 مليار جنيه ستلعب دورا هاما في تقليص البطالة، والتي نجحت مصر في تقليلها لمستوى 7.5% بعد أن وصلت في وقت إلى 13.4%، وأن القطاع المصرفي أتاح التمويل للشباب الذين يريدون الدخول للسوق بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة تلبي احتياجات السوق الداخلية.
عشوائية-عشش-السودان-تصوير-دعاء-السيد

نائب: الحكومة حققت إنجازا كبيرا في تطوير العشوائيات

قال النائب خالد مشهور، إن ملف العشوائيات شهد إهمالا على مدار سنوات طويلة، وشكل تحديا في مجال الإسكان بشكل عام، إذ كانت تضم المدن المصرية نحو 351 منطقة عشوائية على مساحة 160.8 ألف فدان من المساحة الإجمالية، بنسبة تصل إلى 39% من إجمالي الكتلة العمرانية، التي تنتشر في 226 مدينة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ويعيش في هذه المناطق غير المخططة حوالي 22 مليون مواطن ورغم خطورة هذه الأرقام فإن الدولة، خلال السنوات الماضية، تنبهت لأهمية هذا الملف ومنحته أولوية.
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