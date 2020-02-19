«فوضى عمالة الصيدليات» في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م

صيدلية - صورة أرشيفية

تقدم أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن استمرار فوضي العمالة بالصيدليات وضعف الرقابة عليها من الجهات المعنية، قائلا إنه لا يخفى على أحد الجهود الحكومية الصادقة نحو النهوض بالمنظومة الصحية في مصر، والتغلب على إشكالياتها بمستهدفات حقيقة نحو الحفاظ علي صحة المواطنين، ولكن عدم الإيمان بالمسؤولية والتقصير الممنهج والمتعمد والاستسهال في أداء العمل، من جانب البعض يشوه هذه التحركات ويلصق بها سلبيات كبيرة.

وأكد أبو العلا أن فوضى العمل بالصيدليات إحدى هذه السلبيات التي تشوه أي جهود نحو النهوض بالمنظومة الصحية، بداية من فوضى شراء أسماء خريجي الصيادلة بالباطن ومن ثم فتح صيدليات بأسمائهم لحصولهم على مقابل مادي والشروع في تسكين عمالة بهذه الصيدليات غير مؤهلة لا من ناحية الخبرة ولا الدراسة، ويتولون صرف الروشتات