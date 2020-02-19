السعيد: توقعات بتباطؤ النمو العالمي بسبب كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٢ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من القضايا التي تهم الشأن العام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي. وفي مستهل الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الاول من العام المالي 2019/2020، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بتطور معدل النمو الاقتصادي، فإن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6% ، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي.

وأضافت السعيد، أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لمعدل النمو العالمي لعام 2020 للمرة الثالثة نزولاً من 3.6% في أبريل 2019 إلى 3.3% في يناير 2020، كما تتوقع عدد من المنظمات انخفاض معدل النمو العالمي بنسبة 0.3% في العام الحالي، بسبب انتشار فيروس "كورونا".وأوضحت السعيد، أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال