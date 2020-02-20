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صدور الدجاج تساعد في فقدان الوزن والنوم الصحي

تحرير:إسراء سليمان ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
صدور الفراخ
صدور الفراخ
جميعنا نحب تناول الدجاج، ويعتبر من أكثر الأطعمة الشائعة في البيوت العربية، بمختلف أشكاله، ولكن هل تعرف أن صدور الدجاج، غنية بالعناصر الغذائية الهامة؟ تحتوي عى معدلات عالية من البروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية، إضافة إلى الكالسيوم والمغنسيوم والمنجنيز والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم، كما أنها غنية بـ الزنك والسيلنيوم وفيتايمن C، B3، B12، وبجانب القيمة الغذائية العالية، تتميز بفوائد صحية، كفقدان الوزن، والتخلص من الإجهاد التأكسدي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
تعتبر صدور الدجاج مهمة لصحة الجسم، ويرجع ذلك إلى فوائدها الصحية الشائعة، وفيما يلي بعض منها: 1-الحفاظ على كتلة العظام تعمل على التحسين من كتلة العضلات، كما أنها غنية بالبروتين، الذي يساعد في بناء العضلات، والتحسين من قوتها. 2-التعزيز من فقدان الوزن صدور الدجاج أحد المصادر الغنية بالبروتين، ومنخفضة
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وجبات-السريعة

حياة أطفال العالم في خطر.. امنعوا الوجبات السريعة

حذرت الأمم المتحدة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، من أن صحة الأطفال فى العالم أجمع تواجه خطرا محدقا بسبب عوامل عدة مثل التغير المناخى والوجبات السريعة وتسويق التبغ، مشددة على أنه ليست هناك أى دولة تحمى مستقبل أطفالها كما ينبغى . ووفقا لما نشره موقع الرؤية الإماراتي، قال معدو التقرير الذي نشر في دورية "ذى لانسيت" الطبية البريطانية، إنه على الرغم من التحسينات التي طرأت على صحة الأطفال والمراهقين على مدى 20 عاما الماضية، إلا أن التقدم وصل إلى حده، ومن المتوقع أن يتخذ اتجاها معاكسا.
عايز-تقاوم-الأمراض--تسلّح-بالبطاطا

لمرضى السكري.. البطاطا طعام صحي ولكن!

يعتبر السكري من الأمراض المزمنة، التي يجب التعايش معها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، لذا ينصح خبراء التغذية بتناول أطعمة منخفضة السكريات. على سبيل المثال اللحوم والخضراوات غير النشوية -البنجر والقرنبيط والكرفس والخيار والباذنجان والكرنب واللفت والخس والفجل والمشروم والطماطم- إضافة إلى منتجات الألبان والمكسرات والزيوت، على سبيل المثال زيت الزيتون وزيت جوز الهند، ولكن هل تعتبر البطاطا طعاما صحيا لمرضى السكري؟، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
الشاي-الأخضر-والحمل

كوب من الشاي الأخضر يحمي من مرض الكبد الدهني

توجد العديد من الأبحاث والدراسات، التي توضح أهمية الشاي الأخضر، وتحدثنا مسبقًا عن الفوائد الصحية والعلاجية، عند تناول كوب منه في الصباح، على سبيل المثال يخفض مستوى الكوليسترول الضار بالجسم، ويحمي من الإصابة بمرض السكري، ويحافظ على الشرايين والأوعية الدموية، ويضبط معدلات ضغط الدم بالجسم، وآخر ما جاءت به الدراسات أنه يعمل بفاعلية كبيرة في التقليل من دهون الكبد، بنسبة تصل إلى 75%، لذا عليك بادراجه في نظامك الغذائي، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
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وجبة-الإفطار-لفقدان الوزن

لفقدان الوزن.. تجنب عادات تفعلها في الصباح

فقدان الوزن والرشاقة من الأشياء التي أصبحت تطاردنا، وعند مقارنة أجسامنا مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤدي ذلك إلى الشعور بالاكتئاب والإحباط، لذا نبحث دائمًا عن أنظمة غذائية صحية، تساعدنا على فقد الكيلو جرامات في فترة قصيرة، بما في ذلك، نظام الكيتو الذي حظى بشهرة كبيرة في الأونة الأخيرة، من ناحية أخرى، وضح خبراء التغذية وجود عادات يومية نمارسها في الصباح، وتؤدي إلى زيادة مؤكدة بالوزن، مثل عدم شرب ماء، أو تناول وجبات سريعة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "boldsky".
الإفراط في-تناول-الفواكه

كيوي وتوت|5 فواكه غنية بالألياف الغذائية

تحدثنا كثيرًا عن الألياف الغذائية، وأهميتها بالنسبة لصحة الجسم، ودائمًا ننصح بادراجها في أي نظام غذائي صحي، نظرُا لفوائدها المتعددة، على سبيل المثال الوقاية من الإمساك، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، مع تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالنسبة للسرطان، فهي تقوم بدور فعال في الحماية من سرطان القولون، ولكن هل تعلم أنه توجد مجموعة من الفواكه غنية بالألياف أكثر من غيرها، على سبيل المثال الكيوي والتوت والجوافة، فإذا كنت تعاني من الإمساك، ركز على هذه الفواكه، نقلًا عن "boldsky".
اللبن يزيد الوزن

اللبن ليس مشروب صحي فقط!.. يساعد على زيادة الوزن

اللبن من المشروبات الأساسية، التي يجب تناولها يوميًا، وخاصة بالنسبة للأطفال في السن الصغير، فيعتبر من أكثر المشروبات الصحية، التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم من جانب، ويمنحه أيضًا العناصر الغذائية الهامة، مثل الكالسيوم، الذي يعتبر أهم المعادن المساهمة في بناء العضلات، فتوجد العديد من المواد الإعلانية، الموضحة لأهمية اللبن، وينصح خبراء التغذية دائمًا بإدراجه في النظام الغذائي، ولكن هل يساعد اللبن على زيادة الوزن؟، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
تقليل-الملح-في-الطعام

استبدل الملح بالتوابل.. وحافظ على صحة جسمك

ينصح دائمًا باستخدام كمية أقل من الملح في طعامك، وخاصة بالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع، حيث أن تناول كميات كبيرة من الملح، يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، على سبيل المثال يؤثر بشكل سلبي على القلب والأوعية الدموية، وليس ذلك فقط، بل يؤدي إلى الإصابة بسرطان الأمعاء وأمراض الكلى والصداع والتورم وزيادة الوزن بالجسم، لذا عليك بتقليل استهلاكك من الملح تدريجيًا، بمساعدة بعض من النصائح المقدمة من قبل خبراء التغذية، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
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