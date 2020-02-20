صدور الدجاج تساعد في فقدان الوزن والنوم الصحي

تحرير:إسراء سليمان ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

صدور الفراخ

جميعنا نحب تناول الدجاج، ويعتبر من أكثر الأطعمة الشائعة في البيوت العربية، بمختلف أشكاله، ولكن هل تعرف أن صدور الدجاج، غنية بالعناصر الغذائية الهامة؟ تحتوي عى معدلات عالية من البروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية، إضافة إلى الكالسيوم والمغنسيوم والمنجنيز والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم، كما أنها غنية بـ الزنك والسيلنيوم وفيتايمن C، B3، B12، وبجانب القيمة الغذائية العالية، تتميز بفوائد صحية، كفقدان الوزن، والتخلص من الإجهاد التأكسدي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".

تعتبر صدور الدجاج مهمة لصحة الجسم، ويرجع ذلك إلى فوائدها الصحية الشائعة، وفيما يلي بعض منها: 1-الحفاظ على كتلة العظام تعمل على التحسين من كتلة العضلات، كما أنها غنية بالبروتين، الذي يساعد في بناء العضلات، والتحسين من قوتها. 2-التعزيز من فقدان الوزن صدور الدجاج أحد المصادر الغنية بالبروتين، ومنخفضة