طلب إحاطة بالبرلمان بشأن خطر الزيادة السكانية في مصر

تحرير:أحمد جاد ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١١ م

الزيادة السكانية - صورة أرشيفية

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط، والاستثمار، والصحة والسكان، بشأن خطر الزيادة السكانية في مصر، وما سجله التعداد السكاني في أثناء الأيام القليلة الماضية، إذ وصل تعداد السكان داخل مصر إلى أكثر من 100 مليون نسمة، وبهذا تكون مصر البلد العربي الأكثر سكانا، وتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية، موضحا أن مصر أصبحت من بين أعلى 9 دول في العالم من حيث النمو السكاني.

وذكر فؤاد، أنه وفقا لتقرير التوقعات السكانية العالمية الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 2019، توقع التقرير أن يرتفع تعداد السكان في مصر إلى نحو 121 مليون نسمة بحلول عام 2030، وبحلول عام 2050 متوقع أن يصل التعداد السكانى إلى 160 مليون نسمة، وإلى نحو 225 مليون نسمة بنهاية القرن الجاري.وأشار إلى أن هذه الأرقام