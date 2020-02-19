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التخطيط: سجلنا أعلى قيمة لتحويلات المصريين بالخارج

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م
الدولار
الدولار
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول للعام المالي 2019-2020، حتى وصلت إلى 6.71 مليار دولار، وهي أعلى قيمة تحويلات العاملين بالخارج، بارتفاع قدره 14% مقارنة بالربع الأول عام 2018-2019، ويرجع هذا إلى ارتفاع ثقة المواطنين المغتربين في الاقتصاد بعد التحسن الملحوظ في مؤشراته. جاء ذلك خلال عرضها لأهم المؤشرات الاقتصادية في الاجتماع الأسبوعي اليوم لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأشارت السعيد إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019-2020، حتى وصلت إلى 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66% مقارنة بالربع الأول 2018-2019، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 52.6%)، بالإضافة
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دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والمصرف العربي الدولي بواقع 3 قروش ليسجل أيضًا نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء.
البنك-المركزى-المصرى

قبل اجتماع المركزي غدًا.. ما مصير أسعار الفائدة؟

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البترول تدرس إنشاء شرطة لمنع سرقات المواد البترولية

تدرس وزارة البترول والثروة المعدنية حاليا مقترحا جديدا بالتعاون مع وزارة الداخلية لإنشاء إدارة جديدة تحمل اسم الإدارة العامة لشرطة البترول وتأمين خطوط نقل المنتجات البترولية، وذلك بعد تكرار حوادث ووقائع سرقات خطوط المواد البترولية من عدة مناطق على مستوى الجمهورية وبخاصة مناطق الوجه البحرى التى تتزايد فيها ظاهرة التعدى على الخطوط وسرقتها يوما تلو الآخر، مما وضع مسئولى وقيادات شركات البترول المختلفة فى موقف مزعج. ووفقا لمصدر بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية، فإن وزارة البترول قامت بدراسة المقترح..
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: توقعات بتباطؤ النمو العالمي بسبب كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من القضايا التي تهم الشأن العام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي. وفي مستهل الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الاول من العام المالي 2019/2020، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بتطور معدل النمو الاقتصادي، فإن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6% ، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي.
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: توقعات بتباطؤ النمو العالمي بسبب كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من القضايا التي تهم الشأن العام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي. وفي مستهل الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الاول من العام المالي 2019/2020، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بتطور معدل النمو الاقتصادي، فإن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6% ، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي.
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

انطلاق الحوار المجتمعى لرؤية مصر 2030 خلال أسابيع

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين. وخلال اللقاء أوضحت السعيد، أن رؤية مصر 2030 تعد من أهم الملفات التى تعمل عليها وزارة التخطيط، والتي تأتي متناسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى التحديات والتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية التي تحدث من فترة لأخرى مما يتطلب مراجعة وتحديث للرؤية؛ التي سيتم إطلاق الحوار المجتمعي لها خلال أسابيع قليلة.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

143 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» خلال عام 2019-2020

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي ورشة عمل للتنسيق بشأن مبادرة حياة كريمة وذلك بمشاركة ممثلي المسئولية الاجتماعية بالبنوك. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الورشة جاءت ضمن جهود الوزارة لدمج البعد الاجتماعي في خطط التنمية المستدامة وتحقيق العدالة المكانية، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكدت السعيد، أن وزارة التخطيط قامت بتنفيذ أحدث الأساليب التخطيطية في إعداد مبادرة حياة كريمة وذلك من حيث تصميم بطاقة احتياجات تنموية لكل قرية.
وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

السعيد: حريصون على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل لمناقشة المستهدفات الرقمية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وذلك فى إطار التأكيد على النهج التشاركي الذي اتبعته وزارة التخطيط منذ اليوم الأول في تحديث رؤية مصر 2030، حضر ورشة العمل التى أقيمت على مدار يومين، خبراء متخصصين في مجالات الحوكمة والبيئة والاجتماع. وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية قريبًا، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
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