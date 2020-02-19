التخطيط: سجلنا أعلى قيمة لتحويلات المصريين بالخارج

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م

الدولار

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول للعام المالي 2019-2020، حتى وصلت إلى 6.71 مليار دولار، وهي أعلى قيمة تحويلات العاملين بالخارج، بارتفاع قدره 14% مقارنة بالربع الأول عام 2018-2019، ويرجع هذا إلى ارتفاع ثقة المواطنين المغتربين في الاقتصاد بعد التحسن الملحوظ في مؤشراته. جاء ذلك خلال عرضها لأهم المؤشرات الاقتصادية في الاجتماع الأسبوعي اليوم لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشارت السعيد إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019-2020، حتى وصلت إلى 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66% مقارنة بالربع الأول 2018-2019، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 52.6%)، بالإضافة