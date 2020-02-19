البترول تدرس إنشاء شرطة لمنع سرقات المواد البترولية

سجل العام الحالى أكبر معدلات للسرقات للمواد البترولية بضبط أكثر من 600كلبس بمناطق مختلفة كان أبرزها الكريمات والتبين وإيتاى البارود وبورسعيد

تحرير:محمد صلاح ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٨ م

خطوط بترول

تدرس وزارة البترول والثروة المعدنية حاليا مقترحا جديدا بالتعاون مع وزارة الداخلية لإنشاء إدارة جديدة تحمل اسم الإدارة العامة لشرطة البترول وتأمين خطوط نقل المنتجات البترولية، وذلك بعد تكرار حوادث ووقائع سرقات خطوط المواد البترولية من عدة مناطق على مستوى الجمهورية وبخاصة مناطق الوجه البحرى التى تتزايد فيها ظاهرة التعدى على الخطوط وسرقتها يوما تلو الآخر، مما وضع مسئولى وقيادات شركات البترول المختلفة فى موقف مزعج. ووفقا لمصدر بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية، فإن وزارة البترول قامت بدراسة المقترح..

إلا أن التكلفة المالية التى ستتحملها الوزارة -وتشمل الدراسة تفاصيل تأجير مبنى للإدارة ومرتبات وسيارات نقل وغيره من الامتيازات المتعلقة بالأفراد والضباط بمختلف رتبهم ووظائفهم- ربما تعيق تنفيذ ذلك خاصة أن "البترول" هى التى ستقوم بتدبير الاحتياجات المالية الخاصة للإدارة العامة حال الموافقة على تأسيسها



إلا أن التكلفة المالية التى ستتحملها الوزارة -وتشمل الدراسة تفاصيل تأجير مبنى للإدارة ومرتبات وسيارات نقل وغيره من الامتيازات المتعلقة بالأفراد والضباط بمختلف رتبهم ووظائفهم- ربما تعيق تنفيذ ذلك خاصة أن "البترول" هى التى ستقوم بتدبير الاحتياجات المالية الخاصة للإدارة العامة حال الموافقة على تأسيسها لأنه لا بد من عدة خطوات تسبق ذلك، أولاها موافقة مجلس النواب ومن ثم وزارة الداخلية.



ووفقا للمصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه لـ"التحرير"، فإن ثمة مقترحا كان قد تم إعداده فى وقت سابق تضمن تشكيل الإدارة العامة لشرطة البترول وتأمين خطوط النقل من خلال دوريات توجد على مدار الـ24 ساعة بالتنسيق مع أفراد الأمن بشركة أنابيب البترول المنتشرين بكل المناطق على مستوى الجمهورية، حيث تضمن الدفع بـ1500 شرطى من مختلف التخصصات إلا أن مجلس النواب لم يتخذ أى إجراء حيال هذا المقترح منذ فترة إلا أنه تجدد حاليا مع تزايد عمليات سرقة الخطوط التى تحقق ثراء كبيرا فى فترة متوسطة وكذلك ضعف الإجراءات والأحكام القضائية ضد من يتم ضبطه متورطا فى سرقة الخطوط حيث تتراوح العقوبة بين 3 إلى 6 أشهر حبسا ومصادرة السيارة المضبوطة بالمواد البترولية التى يتم تحميلها ثم بيعها بمبالغ مالية تتراوح من 500 إلى 600 ألف للحمولة الواحدة التى يتم تعبئتها ما بين ساعة إلى ساعتين فى المساء وما بين 5 إلى 7 ساعات فى النهار.



ونوه بأنه تتزايد عمليات إنشاء "كلبسات" لسرقة المواد البترولية التى يتم ضخها من معامل التكرير عبر خطوط النقل بمناطق عدة فى مقدمتها الكريمات والتبين بحلوان ومنطقة مسطرد وطريق مصر _ الإسماعيلية ومناطق الوجه البحرى منها مناطق بالبحيرة، فى مقدمتها قرى بمركز إيتاى البارود الذى شهد واقعة مؤسفة راح ضحيتها 8 من المواطنين الأبرياء عند تسريب المواد البترولية من الخط الذى تم تركيب كلبس له لسرقة المنتجات البترولية المتمثلة فى البنزين والسولار بوجه خاص، حيث تبلغ حمولة السيارة الواحدة ما بين 55 إلى 58 طن سولار أو بنزين يتم بيعها لبعض محطات الوقود بفارق 25 أو 50 قرشا عن السعر المعلن للمنتج سواء كان سولارا أو بنزينا.



ما يدعو للاستغراب أن عملية إنشاء كلبس لا تتعدى 10 دقائق حيث لا تحتاج إلا إلى "محبس وخرطوم وفنطاس" وسباك أو فنى بشركة البترول وهي الأدوات الأساسية لسحب ملايين الأمتار المكعبة من البنزين والسولار من خطوط نقل وتداول المنتجات البترولية مع تخطيط هندسى محكم من خلال الاستعانة بفنيين سابقين بشركات البترول، الأمر الذى أدى لتزايد عصابات سرقة المواد البترولية في الفترة الأخيرة من المواسير الرئيسية المنتشرة في المحافظات المختلفة.



ولفت المصدر إلى أن الحلول الأمنية لا تحمى خطوط الأنابيب في الغالب، حيث إن دوريات الشرطة والخفراء لا يمكنها تغطية ومراقبة آلاف الكيلومترات من خطوط الأنابيب خاصة أنه يبلغ طول الخطوط 6 آلاف كيلو متر، منوها بأنه إذا كانت هناك دوريات مراقبة فهى لن تستطيع تحديد مناطق الضعف المعرّضة للسرقة، ويكون المرور شبه عشوائى، لذلك يعتمد مسؤولو البترول على عدادات ومؤشرات السحب، فإذا زادت على معدلاتها الطبيعية يتم إغلاق المحبس فورا، وهو ما يحرم اللصوص من الحصول على كميات كبيرة من البترول.



ويبلغ عدد الكلبسات التى يتم اكتشافها يوميا بين 3 إلى 4 كلبسات بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية مما يمثل هدرا لملايين الجنيهات على الدولة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية بوجه خاص، حيث سجل العام الحالى أكبر معدلات للسرقات بضبط أكثر من 600كلبس بمناطق مختلفة كان أبرزها الكريمات والتبين وإيتاى البارود وبورسعيد.







