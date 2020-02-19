ضبط شخص زور شهادات جامعية لابنة عمه
تحرير:محمد مجلي
١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٠ م
تزوير - صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض على أمين مخزن بإحدى شركات النقل والسياحة، بتهمة تزوير مستندات رسمية وشهادات جامعية وتقديم الشهادات الدراسية مزورة للتصديق عليها من الجهات الحكومية الخاصة والتحفظ على المضبوطات لفحصها. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط فرع الإدارة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من إحدى الجهات الحكومية، بتقدم شخص للحصول على تصديق خاص لـ5 شهادات تبين أنها مزورة.
بتقنين الإجراءات اللازمة تم استصدار أمر بالقبض عليه، وتمكنت قوة من ضبطه في أثناء تواجده بالشركة محل عمله، وبحوزته 5 شهادات دراسية مزورة بينها شهادات لنجلة عمته المقيمة بإحدى الدول العربية، وأخرى تحمل اسم سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية.بفحص الشهادات المزورة تبين أنها "شهادة بكالوريوس إدارة أعمال،
بتقنين الإجراءات اللازمة تم استصدار أمر بالقبض عليه، وتمكنت قوة من ضبطه في أثناء تواجده بالشركة محل عمله، وبحوزته 5 شهادات دراسية مزورة بينها شهادات لنجلة عمته المقيمة بإحدى الدول العربية، وأخرى تحمل اسم سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية.
بفحص الشهادات المزورة تبين أنها "شهادة بكالوريوس إدارة أعمال، وشهادة كلية العلوم التطبيقية وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال، وكشف درجات خريج والمنسوب صدورهم لأحد الجامعات، وكذا شهادة امتحانات الثانوية العامة والمنسوب صدورها لوزارة التربية والتعليم بأحد الدول العربية" تقدم بها للتصديق عليها.
وبمواجهة المتهم إعترف بارتكاب الواقعة، وأنه اصطنع الشهادات المزورة باستخدام البرامج عالية التقنية وطابعات الألوان، من خلال تردده على مقاهي الإنترنت وذلك للتصديق عليها، وتقديمها للجهات المعنية.