ضبط شخص زور شهادات جامعية لابنة عمه

تحرير:محمد مجلي ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٠ م

تزوير - صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض على أمين مخزن بإحدى شركات النقل والسياحة، بتهمة تزوير مستندات رسمية وشهادات جامعية وتقديم الشهادات الدراسية مزورة للتصديق عليها من الجهات الحكومية الخاصة والتحفظ على المضبوطات لفحصها. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط فرع الإدارة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من إحدى الجهات الحكومية، بتقدم شخص للحصول على تصديق خاص لـ5 شهادات تبين أنها مزورة.

بتقنين الإجراءات اللازمة تم استصدار أمر بالقبض عليه، وتمكنت قوة من ضبطه في أثناء تواجده بالشركة محل عمله، وبحوزته 5 شهادات دراسية مزورة بينها شهادات لنجلة عمته المقيمة بإحدى الدول العربية، وأخرى تحمل اسم سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية.بفحص الشهادات المزورة تبين أنها "شهادة بكالوريوس إدارة أعمال،