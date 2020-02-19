جريمة

ضبط شخص زور شهادات جامعية لابنة عمه

تحرير:محمد مجلي ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٠ م
تزوير - صورة أرشيفية
تزوير - صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض على أمين مخزن بإحدى شركات النقل والسياحة، بتهمة تزوير مستندات رسمية وشهادات جامعية وتقديم الشهادات الدراسية مزورة للتصديق عليها من الجهات الحكومية الخاصة والتحفظ على المضبوطات لفحصها. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط فرع الإدارة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من إحدى الجهات الحكومية، بتقدم شخص للحصول على تصديق خاص لـ5 شهادات تبين أنها مزورة.
بتقنين الإجراءات اللازمة تم استصدار أمر بالقبض عليه، وتمكنت قوة من ضبطه في أثناء تواجده بالشركة محل عمله، وبحوزته 5 شهادات دراسية مزورة بينها شهادات لنجلة عمته المقيمة بإحدى الدول العربية، وأخرى تحمل اسم سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية.بفحص الشهادات المزورة تبين أنها "شهادة بكالوريوس إدارة أعمال،
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السجن من 3 لـ7 سنوات لـ16 متهمًا بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالحكم على 16 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم. صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة. وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "محمد.م"، و"محمد.ع"، و"محمد.ع"، و"وليد.ع"، و"محمد.ع"، و"مصطفي.م"، و"محمود.م"، و"فريدة.م"، بالسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما. وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "صلاح.ع"، و"محمد.ع"، و"محمد.ش" و "عبد الرحمن.س"، بالسجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما.
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بسبب صورة فتاة.. إعدام شخصين والسجن لـ5 آخرين في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين جمال الشريف ومحمود شوقي موافي، بمعاقبة شخصين بالإعدام شنقًا، و السجن 15 سنة لـ5 آخرين، بتهمة قتل 3 أشخاص في دشنا، بسبب خلافات على نشر صورة فتاة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمركز دشنا شمالي قنا. أحداث القضية تعود إلى أواخر شهر يوليه من عام 2017، إذ تلقت الأجهزة الأمنية بمحافطة قنا إخطارا بمقتل 3 أشخاص بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا فى إثر إطلاق النيران بين عائلتين بالقرية.
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الشرطة تحبط ترويج 30 كيلو بانجو في دمياط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن دمياط بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة فارسكور قيام أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة المركز) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه. عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم حال استقلاله سيارة ملاكى، وعُثر بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 30 كيلو جراما ومبلغ مالي.
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ضبط 3 أشخاص يتاجرون في العملة بالمنيا

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، إذ أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (2 من أصحاب محلات بيع المصوغات - مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، ممرض يحمل جنسية إحدى الدول العربية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
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الكلى بـ30 ألفا.. عصابة لتجارة الأعضاء على فيسبوك

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحديد وضبط عناصر إجرامية تخصصوا في ارتكاب جرائم تسهيل بيع وشراء الأعضاء البشرية بمقابل مادي، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام ثلاثة أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالبشر "الأعضاء البشرية" حيث يقوم أحدهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لاستقطاب المرضى راغبى نقل الكُلى إليهم، وبعض راغبى بيع الكُلى مقابل 30 ألف جنيه لكل حالة بيع مستغلا حاجتهم للمال.
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ضربة موجعة لتجار الكيف.. ضبط 180 طربة حشيش بمحرم بك

فى ضربة أمنية ناجحة، ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 180 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق لمساعديه؛ بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية البيع والترويج، الأمر الذي ترجمه ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بضربة موجعة لتجار الكيف.
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في 3 ساعات.. الكشف على 144 حالة بمستشفيات الشرطة

واصل قطار مبادرات وزارة الداخلية الإنسانية والمجتمعية رحلته بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
مستشفى-الشرطه (2)

الكشف على 135 حالة في مستشفيات الشرطة بالمجان

واصلت وزارة الداخلية مبادراتها الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
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