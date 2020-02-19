قبل اجتماع المركزي غدًا.. ما مصير أسعار الفائدة؟

تباينت أراء المحللين وبنوك الاستثمار حول مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر غدا، الخميس، وسط توقعات بالتثبيت أو خفض سعر الفائدة
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفضها على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي وخفض البنوك المركزية العالمية سعر الفائدة جراء تفشي فيروس كورونا في الصين.
وقررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال أولى اجتماعات اللجنة مع بداية عام 2020، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.
وتباينت أراء المحللين وبنوك الاستثمار حول مصير سعر الفائدة وجاءت وفقا لما يلي:
توقعات بتثبيت الفائدة
توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، في مذكرة بحثية لها، اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية خلال اجتماعه غدا.
وأضافت، أن المركزي سيتبع
وتباينت أراء المحللين وبنوك الاستثمار حول مصير سعر الفائدة وجاءت وفقا لما يلي:
توقعات بتثبيت الفائدة
توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، في مذكرة بحثية لها، اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية خلال اجتماعه غدا.
وأضافت، أن المركزي سيتبع سياسة أكثر هدوءًا في تطبيق دورة التيسير النقدي المخطط لها في 2020، لافتة إلى أن فرص حدوث خفض الفائدة في اجتماع إبريل المقبل أكبر.
وتوقعت أيضا مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلى وقطاع البنوك بشركة إتش سي، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعه غداً الخميس، مشيرة إلى قيام البنك المركزي باستئناف سياسة التيسير النقدي خلال شهر أبريل المقبل.
فيما يرى محمد أبو باشا رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، أن الاحتمالات متساوية بين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أو خفضها بنسبة 50 نقطة أساس.
بنوك استثمار تتوقع خفض المركزي أسعار الفائدة
توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» في تقرير أصدرته، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك غدا، الخميس، نظرا لتراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي، واستمرار معدل التضخم في نطاق المستهدف المحدد مسبقا من "المركزي" عند 9% (±3%).
وتوقع بنك استثمار «شعاع»، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة تراكميًا بنسبة 2% خلال العام الجاري.
وبحسب تقرير شعاع، فإن البنك المركزي سيخفض الفائدة 1% خلال النصف الأول العام المقبل ليعود سعر الفائدة لمستوياته الطبيعية عند 10.25% للإقراض بحلول يونيو 2021.
وتوقع التقرير أن يبلغ سعر الإقراض لليلة واحدة في نهاية يونيو المقبل 12.25% للإقراض، وبهذا السعر سيكون المركزي قد خفض سعر الفائدة 1% خلال العام المالي الجاري.
أزمة كورونا تؤثر على التيسير النقدي
تواجه البنوك المركزية في أسيا، مطالب متزايدة بخفض أسعار الفائدة، في ظل اتخاذها خطوات للتصدي ?زمة فيروس كورونا، و التي ضربت السياحة والسفر والثقة في جميع أنحاء المنطقة.
وأوضحت وكالة أنباء «بلومبرج» الأمريكية، أن بنك الشعب الصيني خفض أسعار الفائدة على الإقراض، وضخ سيولة هائلة في النظام المالي لدعم أسواق المال المتراجعة.
وفى الوقت نفسه، أفاد البنك المركزي الإندونيسي، بأنه يتخذ خطوات جريئة لدعم عملة البلاد وسنداتها.
وقال محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا، إن البنك لن يتردد في اتخاذ إجراءات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لانتشار كورونا إذا لزم ا?مر.
وتوقعت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه غدا، لحين دراسة تأثير فيروس كورونا المستجد على مناخ الاستثمار، والتبادل التجاري مع الصين.
كما توقع الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمستشار السابق في صندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقا، تثبيت أسعار الفائدة في ضوء التوقعات بارتفاع التضخم المستورد بسبب تعطل الواردات من مستلزمات إنتاج المصانع أو قطاع الغيار أو السلع الجاهزة من السوق الصينية والتي تشكل نحو سدس الواردات المصرية.